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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
527
Час на прочитання
4 хв

Святославу Вакарчуку - 50: ТСН.ua публікує ексклюзивні фото лідера "Океану Ельзи"

Легендарний музикант святкує ювілей.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук / © Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

Сьогодні, 14 травня, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відзначає свій 50-й день народження. 

Один з найпам’ятніших подарунків, який музикант вже отримав цього року, це довгоочікувана книга, присвячена 30-річчю його рідного гурту "Океан Ельзи". У ній зібрано понад 500 архівних фотографій та спогади відомих людей музичної індустрії. Історія ОЕ очима тих, хто був поруч: світлини, спогади, коментарі. Автор-упорядник Ігор Панасов зібрав унікальні матеріали, щоб розповісти історію становлення  найвідомішого гурту України.

Ексклюзивні знімки вперше були опубліковані саме в книзі «ОЕ. 30 років у фото та спогадах». І тепер, з дозволу pr-служби гурту, деякі з них разом з коментарями музикантів публікуються на сайті ТСН.ua і вперше з’являться в Мережі. 

Фото на паспорт

/ © Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

© Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

Святослав Вакарчук: "На цьому бейджику моє фото, яке я робив роком раніше для свого паспорту. До цього в мене був лише закордонний паспорт, а треба було зробити внутрішній. Тому перша вклеєна фотка у моєму паспорті була та, де мені не 16, а 21 рік".

Гра на барабанах в Москві

/ © Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

© Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

Святослав Вакарчук: "Не треба серйозно сприймати фото, де я з бас-гітарою або за барабанами. Це прикол. Я не вважаю себе людиною, яка володіє ударними. Можу показати дещо, але лише на базовому рівні, не так, як Пол Маккартні". 

Фанат текіли

/ © Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

© Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

Денис Глінін: "Якийсь час ми зі Славіком любили ходити в київський заклад "Текіла Хауз". Там був коктейль, він мав назву "Субмарина" - наливається у чарку текіла, зверху накривається пивним бокалом, перевертається, бокал наповнюється пивом. Коли ми пили, текіла поступово змішувалася з пивом. Отже, після декількох таких яскравих вечорів я більше п'яти років не міг на текілу навіть дивитися, не те що пити". 

По-домашньому

/ © Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

© Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

Святослав Вакарчук: "Фото було зроблено 2004 року в моїй квартирі. Я купив цю клавінову десь за $1,5 тисячі в магазині Yamaha. Написав на ній левову частину пісень "Суперсиметрії" і частину альбому “Модель". Вона й досі зі мною. Я беру її з собою, коли їжджу на сольні концерти в маленьких залах, де немає роялю". 

В метро Лондона

/ © Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

© Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

Святослав Вакарчук: "Через два роки після цієї поїздки Луї Франк розвалив "Океан Ельзи", коли Діма і Юра пішли в його проєкт Esthetic Education. А тоді ми приїхали втрьох - Денис, Юра, я - до нього в гості. І ці фото в лондонському метро зробив, скоріше за все, саме Луї".

Зустрічі з військовими ще у 2006 році

/ © Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

© Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

Святослав Вакарчук: "Ми поїхали з Петею Чернявським по військових частинах спілкуватися і співати під одну гітару. Були в Криму, а саме в Севастополі, ще в деяких частинах. Нас запросив тодішній міністр оборони". 

Форс-мажор зі штанами

/ © Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

© Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

Святослав Вакарчук: " У цих концертних штанах я, абсолютно мокрий, закінчив виступ і поклав їх після цього на UFO-обігрівач,щоб трошки підсушити. А вони загорілися".

Карантин під час ковіду

Фото Анни Жукової / © Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

Фото Анни Жукової / © Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

Мілош Єліч: "Це був рідкісний момент, коли вдалося в мене вдома зібратися всім разом. У нас тоді були дуже дивні відчуття. Локдауни, карантини,а ми ж мали тоді закінчити і випустити новий альбом…На той момент ми вже перехворіли. Залишилися живими. Морально стало трохи легше". 

Виступ 22 лютого 2022 року

Фото Tasha Dudka / © Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

Фото Tasha Dudka / © Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

Святослав Вакарчук: "Виступ на скляному мості у Києві нас надихнув. Тому я вирішив, що ми зробимо щось подібне на набережній в Маріуполі 24 лютого. Ми купили квитки на літак до Дніпра на ранковий рейс, там нас мали забрати і відвезти на машині в Маріуполь. Коли почалися обстріли, в чаті, де ми спілкуємося, Мілош написав: “Ми ж не їдемо в Маріуполь, я правильно розумію?". Це було риторичне питання". 

Фото, зроблене лауреатом "Оскара"

Фото Мстислава Чернова / © Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

Фото Мстислава Чернова / © Скриншот з книги «Океан Ельзи. 30 років у фото та спогадах»

Святослав Вакарчук: "Це було в районі Кутузівки під Харковом. Там стояла спалена колона російських танків. Хоча їхати було небезпечно - у той день ворожа ДРГ вбила на посту двох наших хлопців, - я вирішив це зробити. Хотів просто поспілкуватися з нашими військовими, які тримали оборону. Там ми зустріли знімальну групу Мстислава Чернова. Він запитав: "Слава, можна я тебе познімаю?". Я погодився. Ми залізли в окоп. У той конкретний день, там не відбувалося боїв, але це просто коротка пауза". 

Так виглядає обкладинка книги про легендарний гурт

Так виглядає обкладинка книги про легендарний гурт

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