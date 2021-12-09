"Світ навиворіт": Дмитро Комаров побуває на закритому суді корінних народів Еквадору

Також ведучий випробує на собі ритуал очищення кропивою.

У суботу, 11 грудня, о 18:30 на 1+1 у новому випуску "Світу навиворіт" Дмитро Комаров покаже "секретний" бік життя в Еквадорі, який заведено приховувати в інших країнах.

Телеведучий дізнається, як живуть "працівниці любовної сфери", випробує на собі ритуал очищення кропивою, а також побуває на закритому суді корінних народів, який зазвичай не дозволяють знімати на камеру.

Еквадор - країна шалених звичаїв. Тут робітниці найдавнішої професії голосно заявляють про свої права та створюють профспілки, а "любов за гроші" не вважається ганебною. Річ у тім, що в цій країні найдавніша жіноча професія - легальна. Але як живуть робітниці такої сфери насправді, як реагують на свою професію вони самі та їхні чоловіки, телеглядачі дізнаються у новому випуску програми.

В Еквадорі є незвичайний ритуал очищення, який, як вірять місцеві, допомагає очистити і душу, і тіло від гріхів і негативної енергії. Тому до нього еквадорці вдаються постійно. Цим ритуалом очищуються "працівниці кохання", ним карають злочинців, знімають порчу, а дітям він допомагає відновити сон. Практикують його у спеціальних клініках народної медицини.

"Світ навиворіт" / пресслужба каналу "1+1"

"Такі точки є по всьому місту. На вивісці – фотографія з ім'ям цілительки. Зазвичай такі ритуали проводять жінки, які здобули свої знання у спадок – від матері до дочки. Прилавок обставлений химерними коробками. На полицях лежать різноманітні квіти та коріння. Такі заклади мають величезний попит", - розповів Дмитро.

Під час ритуалу, який називається Лімпія, клієнта б'ють пучком різних трав, серед яких обов'язково є пекуча кропива. Еквадорці вірять, що ця рослина забирає негативну енергію, тому вважають її священною.

"Світ навиворіт" / пресслужба каналу "1+1"

За традицією програми, Дмитро Комаров випробує обряд Лімпії на собі і дозволить побити себе пекучою кропивою. Який ефект це справить на ведучого і чи захищає кропива від коронавірусу, телеглядачі дізнаються у програмі.

Цікаво, що кропиву в Еквадорі використовують не лише як "лікування", а й як "покарання". Але для цього беруть спеціальний сорт рослини – особливо пекучий. Дмитро Комаров своєю чергою покаже еквадорцям, як використовують кропиву в Україні та навчить їх варити зелений борщ.

"Світ навиворіт" / пресслужба каналу "1+1"

Дивно, але в цій країні досі є традиція чинити самосуд над злочинцями. Для корінних народів Еквадору таке право закріплено навіть на законодавчому рівні. Під час суду рішення ухвалює вся громада, а не лише суддя. Як відбуваються такі суди, Дмитро Комаров також покаже у новому випуску.

"Такі суди завжди "закриті". Журналістів не пускають. Але це не про "Світ навиворіт". Нам вдалося домовитися та отримати дозвіл, щоб побачити суд корінних народів та ексклюзивно показати його глядачам", - поділився телеведучий.

Яким буде вирок суду корінних народів цього разу – дивіться у новому випуску "Світу навиворіт", 11 грудня о 18:30 на 1+1.

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