"Світ навиворіт": Дмитро Комаров покаже, як вирощують банани для експорту до України

Телеведучий дізнається, скільки заробляють "бананові королі" Еквадору.

Цієї суботи, 18 грудня, о 18:30 на каналі 1+1 вийде завершальний випуск першої частини сезону "Світу навиворіт" про Еквадор.

Дмитро Комаров дізнається, скільки заробляють "бананові королі" та покаже весь цикл виробництва екзотичного фрукта – від вирощування до експорту до України.

Щоб дізнатися всю правду про еквадорські банани, ведучий познайомиться з Едвардом Вейзом – українцем, який працює начальником відділу контролю якості в "банановій республіці".

Водночас вони вирушать на секретну інспекцію плантації, під час якої Дмитро дізнається, як мають вирощуватись фрукти, які принесуть користь українцям, а не шкоду.

"Світ навиворіт" / пресслужба каналу "1+1"

Крім того, команда "Світу навиворіт" побуває на спеціалізованій авіабазі з розпилення пестицидів над банановими плантаціями за допомогою невеликих літаків. Телеведучий дізнається про особливості обробки дерев та з'ясує, чим можуть бути небезпечні такі хімікати для здоров'я людей та чи безпечні банани на полицях наших магазинів.

"Банан – це найпопулярніший фрукт, а точніше – найпопулярніша ягода у світі. 90% бананів на наших продуктових полицях – з Еквадору. Але в новинах все частіше з'являється інформація про хімікати, які використовують для їхнього вирощування. Пишуть про випадки серйозних отруєнь, спричинені пестицидами, серед працівників плантацій. Ми побачимо, як вирощують та готують для експорту банани, які відправляють до України. І розберемося, чи корисні еквадорські банани чи небезпечні насправді, і чи можна їх їсти нам з вами", – розповідає Дмитро.

"Світ навиворіт" / пресслужба каналу "1+1"

Власники бананових плантацій в Еквадорі – справжні магнати. Часто вони приховують свої статки, працюють на полі разом із співробітниками. У новому випуску Дмитро Комаров познайомиться із власником бананового поля Франкліном Торресом і дізнається, скільки насправді заробляють "бананові королі" і чому працівники плантацій носять білий одяг на "брудній" роботі.

Урожай з поля Фракліна експортується до України. Дмитро Комаров на певний час стане працівником плантації і простежить за всім процесом підготовки партії бананів, яка потім попрямує до Одеси, а звідти – на столи українців. Телеглядачі зможуть побачити, як збирають, обробляють, миють, пакують фрукти, якими потім пригощають своїх дітей та їдять самі.

Крім того, Дмитру Комарову вдалося скуштувати незвичну страву, яку може приготувати кожен українець та урізноманітнити свій новорічний стіл: борщ із бананами.

Рецепт "бананового борщу" та особливості вирощування найпопулярнішого екзотичного фрукта - дивіться у новому випуску "Світу навиворіт", 18 грудня о 18:30 на 1+1.

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