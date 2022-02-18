"Світ навиворіт": Комаров покаже історію дівчини з інвалідністю, яка бере участь у "Міс Еквадор"

Ведучий познайомиться з унікальною учасницею конкурсу краси, про яку говорить уся країна.

Цієї суботи, 19 лютого, о 18:30 у новому випуску "Світу навиворіт" про Еквадор Дмитро Комаров потрапить за лаштунки головної світської події країни – Національного конкурсу краси.

Там телеведучий познайомиться з унікальною героїнею, яка ламає стереотипи та надихає своїм прикладом мільйони людей у всьому світі.

25-річна Вікторія Сальседо – студентка факультету журналістики. Вона відкрита, життєрадісна, смілива і, як і багато учасниць "Міс Еквадор", веде активний спосіб життя. Але дівчина має особливість, яка виділяє її серед інших красунь конкурсу. Вікторія – дівчина з інвалідністю. У 5 років вона отримала травму електричним струмом і втратила обидві руки та ногу.

Вікторія Сальседо / пресслужба каналу "1+1"

Проте це не заважає Вікторії жити на повну, ні в чому себе не обмежуючи. Однією ногою вона навчилася робити те, що більшість людей звикли робити руками. Вікторія не тільки з легкістю справляється з більшістю побутових завдань, а й займається плаванням, фрідайвінгом, їздить на лижах, любить танцювати, малювати і навіть стрибати з банджі.

"Таких людей, як Вікторія, серед нас тисячі. Часто люди з інвалідністю ведуть закритий спосіб життя. Вікторія мислить абсолютно інакше: вона не соромиться заявляти про себе на весь світ і пробує все. Так вона хоче показати, що жодних перешкод, які заважають жити повноцінно, не існує", – розповідає Комаров.

Дмитро Комаров / пресслужба каналу "1+1"

Вікторія своїм прикладом мотивує не лише людей з інвалідністю, а й мільйони інших чоловіків та жінок у всьому світі. Дівчина щодня доводить, що людські можливості безмежні і кидає виклик загальноприйнятим стандартам. Вона постійно наповнює своє життя яскравими емоціями, йде назустріч своїм мріям та цілям. Одна з них – перемога у Національному конкурсі краси.

"Я не та людина, яка любить дізнаватися про якісь речі з розповідей, а люблю випробовувати все на собі. Я мрію стрибнути з парашутом і залізти на найвищі вершини. Хочу використати будь-яку нагоду, яку дає мені життя", – ділиться Вікторія Сальседо.

Команді "Світу навиворіт" вдалося опинитися в епіцентрі підготовки до "Міс Еквадор" та потрапити на грандіозний фінал конкурсу краси. У перервах між багатогодинними репетиціями, в ексклюзивному інтерв'ю головна героїня поділиться своєю неймовірною історією, яка надихає, та розповість про свій ключ до повноцінного та щасливого життя.

Чи змогла Вікторія отримати корону, і яку незвичайну пропозицію Дмитро Комаров зробив героїні – дивіться у новій серії "Світу навиворіт" цієї суботи, 19 лютого, о 18:30 на каналі 1+1.

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