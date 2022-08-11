"Світ навиворіт" повертається на YouTube: тепер англійською, польською, французькою та іспанською мовами

Зараз, коли Україна переживає важкі часи та триває повномасштабна війна з росією, "Світ навиворіт" повертається, щоб дарувати глядачам позитивні враження.

Команда проєкту продовжує працювати та створювати новий унікальний контент.

Відтепер улюблена програма підкорює весь світ, виходячи різними мовами на YouTube. Англійська, польська, французька версії каналу вже працюють, справжній ажіотаж викликала іспанськомовна версія – глядачі з усього світу щодня відкривають для себе світ очима українців. Крім цього, контент "Світу навиворіт" доступний українською мовою на YouTube.

Окрім улюблених випусків та нових програм, у відеоблогу відтепер систематично з'являтимуться ексклюзивні відео з архівного матеріалу, який Дмитро Комаров назбирав за 12 років мандрівок, та частину якого ще не показували.

"Весь світ захоплюється мужністю нашого народу. Нам, українцям, зараз особливо потрібні натхнення і позитивні емоції, щоб ставати ще сильнішими. Тому навіть під час повномасштабного вторгнення росії "Світ навиворіт" продовжує працювати і дарувати враження. Наша команда створює ексклюзивний, дуже яскравий контент, щоб кожен українець мав можливість хоча б на 10 хвилин відволіктись від реальності та усміхнутись навіть у найтяжчі часи", – розповів Дмитро Комаров.

Світ навиворіт / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, від 15 серпня о 17:00 улюблені випуски проєкту можна буде побачити і на телеканалі "ТЕТ".

Програма "Світ навиворіт" – це, передусім, неймовірні історії людей по всьому світу, які надихають та на власному прикладі доводять: добро завжди перемагає, а віра у власні сили здолає будь-які перешкоди. 12 років Дмитро Комаров знайомить з українською культурою найвіддаленіші народи світу.

Світ навиворіт / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Він годував борщем дикі племена і підіймав український прапор на найвищих гірських вершинах. У найважчий для України час телеведучий активно займається благодійністю, документує наслідки російських злочинів проти України, а відтепер знову продовжує показувати дива світу українським глядачам.

Світ навиворіт / Фото: пресслужба каналу "1+1"

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