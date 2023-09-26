"Світ навиворіт. Україна" з Дмитром Комаровим: відбудеться прем'єра шоу, на яку чекали 13 років

Вже цієї осені на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра дослідницького проєкту українського ведучого Дмитра Комарова "Світ навиворіт. Україна".

Це подія, на яку глядачі чекали 13 років. Після десятків відвіданих країн на різних континентах журналіст вперше презентує свій авторський погляд на Україну.

Дмитро Комаров / Фото: пресслужба каналу "1+1"

У "Світі навиворіт. Україна" Дмитро Комаров покаже те, до чого глядачі звикли за довгі роки існування проєкту: дослідження, експедиції, що захоплюють, маловідомі локації країни, історії простих людей, що вражають, давні традиції та багато іншого.

Дмитро Комаров / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Журналіст вирушить у експедицію рідною Україною та покаже ексклюзивні кадри, відзняті в умовах нашого сьогодення — періоду повномасштабної війни, який змінив країну. Дмитро Комаров розкаже про сильних та незламних духом українців з різних міст і регіонів, які проживаючи драматичні події, не припиняють боротись, працювати та відбудовувати державу.

Дмитро Комаров / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"2022 рік я повністю присвятив зніманням військових подій. А потім відчув, що окрім подій на фронті хочу фіксувати також звичайне життя України під час війни. 13 років я робив та знімав відкриття по всьому світу. Зараз Україна та українці стали відкриттям для світу. Наші люди під час війни одночасно не забувають та бережуть стародавні традиції, і водночас продовжують втілювати в життя суперсучасні технології та відкриття. Ніхто не зупиняється - рух продовжується, і тільки вперед. Саме життю під час страшної війни наш новий сезон і присвячується. Як і завжди, наша камера завжди буде у центрі подій. І на фронті, і в тилу", - зазначив Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Цей сезон "Світу Навиворіт. Україна" вразить глядачів ексклюзивними експедиціями, історіями простих українців, незвіданими сторінками історії України та відкриттями про країну. Прем'єра для глядача, котрий 13 років дивиться на світ очима Дмитра Комарова, вже незабаром на "1+1 Україна".

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