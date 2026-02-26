Анджеліна Джолі нагадала світу про Україну та на моторошному відео показала реалії війни

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Голлівудська акторка й гуманітарна амбасадорка Анджеліна Джолі у роковини повномасштабного вторгнення звернулася до світу з жорсткою заявою про мільйони постраждалих українців.

У своєму Instagram Анджеліна наголосила, що українське цивільне населення досі залишаються без належного захисту, а атаки по житлових кварталах, школах і лікарнях не припиняються.

Акторка приурочила свою заяву до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ. Вона підкреслила, що, попри втому світу від новин, війна продовжує щодня забирати життя мирних людей.

«Ми думаємо про сім’ї, які вже понад чотири роки переживають цю жорстоку війну. Ми обидва провели час в Україні. Світлини Джайлза Дулі передають дух її народу — його тепло, мужність і стійкість, попри все. Цивільні й далі мають надто мало захисту», — написала Джолі.

Анджеліна Джолі висловила підтримку Україні / © instagram.com/angelinajolie

Вона наголосила, що небезпека для мирних жителів не зменшується: удари безпілотників досягають житлових масивів, руйнуються важливі об’єкти міської інфраструктури, під вогнем опиняються навчальні та медичні установи, а дедалі більше родин переживають втрату рідних або вимушене переселення.

Джолі навела оновлені цифри:

10,8 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги;

5,9 мільйона були змушені покинути країну;

5 мільйонів залишаються під окупацією;

десятки тисяч дітей примусово переміщені або депортовані;

зафіксовано понад 2500 атак на систему охорони здоров’я;

1389 лікарень пошкоджено або зруйновано.

Окремо вона навела статистику за 2025 рік:

2248 цивільних загинули, 12 493 дістали поранення, а кількість жертв серед мирного населення від вибухової зброї зросла на 26%.

Також акторка нагадала про зиму, яку українці переживають в умовах регулярних відключень електроенергії. Температура в окремих регіонах опускалася до –25°C, залишаючи людей без надії на відновлення тепла й світла.

Анджеліна Джолі в Україні / © ДПСУ

Анджеліна Джолі двічі відвідувала Україну під час повномасштабної війни. У 2022 році вона побувала у Львові, де зустрічалася з переселенцями та волонтерами. У листопаді 2025-го акторка приїхала до прифронтового Херсона — місто дізналося про її візит після появи фото в тактичному жилеті з патчем фонду Legacy of War Foundation, який організував поїздку.

Анджеліна Джолі в Херсоні / © фото з соцмереж

У Херсоні Джолі відвідала дитячу обласну лікарню, де проходять реабілітацію діти, поранені внаслідок обстрілів. Вона поспілкувалася з медиками, батьками та дітьми, цікавилася роботою закладу в укритті й умовами праці персоналу. Під час перебування в місті акторка чула гул безпілотників і згодом зазначила, що місцеві називають це «людським сафарі» — коли дрони використовують для вистежування і терору цивільних.

Раніше Джолі також повідомила, що не виключає можливості знову приїхати до України.

