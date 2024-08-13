Світлана Білоножко одружила свого онука та показала фото з весілля

Співачка адресувала молодятам теплі слова з привітаннями та побажаннями.
Заслужена артистка України Світлана Білоножко одружила свого онука.
Радісною новиною співачка поділилася у своєму Facebook. У понеділок, 12 серпня, виконавиця повідомила, що її онук Віталій Білоножко-молодший одружився. Обраницею юнака стала дівчина, на ім'я Софія.
Світлана Білоножко вже й встигла показати на фото найцікавіші моменти з весілля. Зокрема, наречений обрав на свято чорний костюм з метеликом, а от наречена - білу сукню без зайвих прикрас та фату. На весіллі були присутні лише найближчі друзі та рідні.
Артистка побажала молодятам щасливого подружнього життя. Білоножко зазначила, що хоч вони ще зовсім юні, однак кохання то така річ, що не знаєш, коли заскочить.
"Віталій Білоножко одружився! Наш любий онук взяв в дружини прекрасну дівчинку Софійку! Дуже молоді, але ж кохання - це велика сила! Довго думала, скорочувала, щоб вам, друзі, показати найцікавіші моменти весілля! Що коли приходять справжні друзі, рідні, то і весілля вдається на славу! Будьте щасливими дорогі наші наречені!" – поділилася Світлана Білоножко.
Нагадаємо, нещодавно олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх заговорила про весілля з нареченим. Спортсменка розсекретила, коли вони планують укласти шлюб.
Читайте також: