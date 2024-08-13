Світлана Білоножко одружила свого онука та показала фото з весілля

Заслужена артистка України Світлана Білоножко одружила свого онука.

Радісною новиною співачка поділилася у своєму Facebook. У понеділок, 12 серпня, виконавиця повідомила, що її онук Віталій Білоножко-молодший одружився. Обраницею юнака стала дівчина, на ім'я Софія.

Світлана Білоножко одружила онука / Фото: Фото з соціальних мереж

Світлана Білоножко вже й встигла показати на фото найцікавіші моменти з весілля. Зокрема, наречений обрав на свято чорний костюм з метеликом, а от наречена - білу сукню без зайвих прикрас та фату. На весіллі були присутні лише найближчі друзі та рідні.

Світлана Білоножко одружила онука / Фото: Фото з соціальних мереж

Артистка побажала молодятам щасливого подружнього життя. Білоножко зазначила, що хоч вони ще зовсім юні, однак кохання то така річ, що не знаєш, коли заскочить.

Світлана Білоножко одружила онука / Фото: Фото з соціальних мереж

"Віталій Білоножко одружився! Наш любий онук взяв в дружини прекрасну дівчинку Софійку! Дуже молоді, але ж кохання - це велика сила! Довго думала, скорочувала, щоб вам, друзі, показати найцікавіші моменти весілля! Що коли приходять справжні друзі, рідні, то і весілля вдається на славу! Будьте щасливими дорогі наші наречені!" – поділилася Світлана Білоножко.

Світлана Білоножко одружила онука / Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, нещодавно олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх заговорила про весілля з нареченим. Спортсменка розсекретила, коли вони планують укласти шлюб.

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