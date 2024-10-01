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Світлана Білоножко різко розкритикувала конфлікт Винника з його експродюсером: "Зробив неправильно"

Світлана Білоножко різко розкритикувала конфлікт Винника з його експродюсером: "Зробив неправильно"

Світлана Білоножко та Олег Винник

Артистка також назвала умову, за якої Винник зможе повернути репутацію.

Співачка Світлана Білоножко відреагувала на скандальну поведінку колеги Олега Винника, який під час війни живе у Німеччині.

Зокрема, виконавиця пригадала сварку продюсера Олександра Горбенка з його колишнім підопічним Винником. На думку Білоножко, їхній конфлікт не мав би виходити за рамки особистого спілкування. Зокрема тому, що до початку війни вони обидва заробили чималу суму коштів з гастролів по Україні.

"Не підтримую такий розрив Горбенка з Винником. Не виносьте сміття з хати. Ну збережіть те, що було хороше між вами. Ви як продюсер і виконавець заробили купу грошей, піднялися на цьому, вас люди полюбили. То навіщо ви потім це виносите на розсуд усіх підряд. Цього не треба робити", - поділилася артистка в інтерв'ю Rostyslove Production.

Олег Винник та Олександр Горбенко / ©
Олег Винник та Олександр Горбенко

Проте Світлана переконана, що Олег все ж може відновити свій колишній успіх на українській сцені. І для цього, за словами співачки, йому потрібно повернутися до України та бути разом зі своїм народом й не цуратися виступів на передовій.

"Думаю, що Олег зробив неправильно. Якщо він так сильно захоче, то може повертатися. І робити це не тоді, коли буде перемога, а тоді, коли важко. Якщо він зараз повернеться й почне разом з нами їздити до військових і виступати, тоді все відразу забудеться. Треба якась реабілітація, інакше бути не може. Поїхав собі тихенько, а потім тихенько буде святкувати з нами перемогу – та до побачення! Треба чесно. Я вважаю, якщо хочеш реабілітації – повертайся просто зараз", - пояснила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Білоножко відповіла, чи має вона доплату до пенсії за звання заслуженої артистки України.

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