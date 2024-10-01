Світлана Білоножко різко розкритикувала конфлікт Винника з його експродюсером: "Зробив неправильно"

Співачка Світлана Білоножко відреагувала на скандальну поведінку колеги Олега Винника, який під час війни живе у Німеччині.

Зокрема, виконавиця пригадала сварку продюсера Олександра Горбенка з його колишнім підопічним Винником. На думку Білоножко, їхній конфлікт не мав би виходити за рамки особистого спілкування. Зокрема тому, що до початку війни вони обидва заробили чималу суму коштів з гастролів по Україні.

"Не підтримую такий розрив Горбенка з Винником. Не виносьте сміття з хати. Ну збережіть те, що було хороше між вами. Ви як продюсер і виконавець заробили купу грошей, піднялися на цьому, вас люди полюбили. То навіщо ви потім це виносите на розсуд усіх підряд. Цього не треба робити", - поділилася артистка в інтерв'ю Rostyslove Production.

Олег Винник та Олександр Горбенко

Проте Світлана переконана, що Олег все ж може відновити свій колишній успіх на українській сцені. І для цього, за словами співачки, йому потрібно повернутися до України та бути разом зі своїм народом й не цуратися виступів на передовій.

"Думаю, що Олег зробив неправильно. Якщо він так сильно захоче, то може повертатися. І робити це не тоді, коли буде перемога, а тоді, коли важко. Якщо він зараз повернеться й почне разом з нами їздити до військових і виступати, тоді все відразу забудеться. Треба якась реабілітація, інакше бути не може. Поїхав собі тихенько, а потім тихенько буде святкувати з нами перемогу – та до побачення! Треба чесно. Я вважаю, якщо хочеш реабілітації – повертайся просто зараз", - пояснила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Білоножко відповіла, чи має вона доплату до пенсії за звання заслуженої артистки України.

Читайте також: