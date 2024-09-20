Світлана Білоножко розповіла про бізнес 22-річного онука та його дружину: "Разом звернуть гори"

Заслужена артистка України Світлана Білоножко розповіла подробиці особистого життя онука Віталія, який нещодавно одружився з дівчиною на ім'я Софія.

Як говорить виконавиця, Віталій Білоножко-молодший віднайшов не лише справжнє кохання, але й власне покликання. Зокрема, 22-річний хлопець вже заснував свій успішний бізнес, спрямований на роботу з рекламою. А ось дружина онука Білоножко Софія нині навчається на мікробіолога та поєднує це з викладанням англійською. На думку Світлани, пара є взірцем надійного подружнього життя.

"Віталій займається рекламою, монтажем. Його фірма, яку він відкрив з другом, взагалі на третьому місці. А ось Сонічка – мікробіолог, вірусолог. У неї мама за кордоном працює біологом і дуже успішно, вони створюють ліки. Вона (Софія – прим. ред.) ще навчається і викладає вже в англійській школі, головний спеціаліст. Думаю, що їм надзвичайно комфортно вдвох. Тому хороший вибір у нашого Віталіка. Вони разом звернуть гори", - сказала Світлана Білоножко в інтерв'ю Rostyslove Production.

Онук Світлани Білоножко з дружиною Софією / Фото: Фото з соціальних мереж

Також артистка поділилася, що на весіллі молодят, яке вони організовували повністю самотужки, виступив друг їхньої родини – співак Павло Зібров. Виконавець заспівав декілька хітів і змусив усіх танцювати.

"Наші молоді – великі молодці. Вони самі організовували своє весілля. Їхні батьки тільки слухалися. На весіллі не було зіркових гостей. Єдине, був Павло Зібров. Ми обожнюємо його, у нього добре серці. Він прийшов і запитує, чи можна заспівати. Вся молодь підхопилася й почала танцювати", - зізналася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно співак Павло Зібров та його кохана Марина відсвяткували особливу подію. З цієї нагоди музикант звернувся до дружини й показав з нею рідкісне фото.

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