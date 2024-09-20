Світлана Білоножко висловилася про ставлення до невістки та захоплення 16-річної онуки

Заслужена артистка України Світлана Білоножко розсекретила, у яких стосунках з невісткою Мариною та 16-річною онукою Світланою.

За словами знаменитості, її родина передусім дуже злагоджена та постійно вирішує будь-які питання колективно. Так, Світлана пригадала свою невістку, яка завжди дає влучні поради, до яких вона дослухається.

"Марина просто головний консультант. Вона дуже жіночна. Я обов'язково раджуся з дітьми, ми збираємося разом, вирішуємо все в дрібницях"- розповіла Білоножко в інтерв'ю Rostyslove Production.

Світлана Білоножко з невісткою (зліва)

Окрім того, так само нерозривний зв'язок Білоножко має з 16-річною онукою. Як говорить співачка, Світлана-молодша захоплюється моделінгом і добре тямить у тенденціях моди. Тож, юна дівчина завжди допомагає своїм рідним у виборі одягу.

"Світланочці 16 років і вона ходить в 10 клас. Вона ще не визначилася остаточно (з професією – прим. ред.). Але вона захоплюється моделінгом, дивиться fashion week, знає всі тенденції в моді й макіяжі. Хочу сказати, що в нашій родині вона – головний стиліст. Як скаже Світланочка – так ми і робимо. Це може відчувати тільки юна дівчинка і при тому вона потрапляє в яблучко. Але вона скромна леді. Така, як я колись була в юності – худесенька. Вона відчуває й правильно бачить", - ділиться артистка.

Онука Світлани Білоножко

Нагадаємо, нещодавно Світлана Білоножко розповіла про свого онука Віталія та який бізнес він відкрив у 22 роки.

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