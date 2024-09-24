Світлана Білоножко здивувала сумою, яку отримує за звання заслуженої артистки: "Соромно говорити"

Співачка Світлана Білоножко розкрила, яку надбавку до пенсії отримує за звання заслуженої артистки України.

Почесне звання виконавиця отримала ще далекого 1995 року. В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка чесно зізнається, що воно їй таки гріє душу. Також співачка переконана, що позбавляти такого звання не треба, за винятком зрадників. Хоч Світлана Білоножко визнає, що це відгомін радянщини, однак нехай в артистів почесні звання лишаються, тим часом сучасним призначати вже не варто.

Світлана Білоножко / Фото: скриншот з відео

"Мені гріє душу звання заслуженої артистки України. Я вважаю, це наші маленькі "Оскари" в житті. Мені не подобається, коли зараз говорять: "Треба оце позабирати". Ні, це неправильно. Зараз воно пахне радянщиною. Думаю, вже треба закінчувати, а ті, які отримали, то ми з ними й залишимося. А нові артисти нехай здобувають своє ім'я, це дорожче", - ділиться співачка.

До речі, за звання заслуженої артистки України Світлана Білоножко отримує надбавку до пенсії. Щоправда, як зізнається виконавиця, це зовсім невеличка сума, про яку їй навіть соромно й говорити. Більше звання заслуженої артистки співачці нічого не дає.

Світлана Білоножко / Фото: скриншот з відео

"Звання нічого не дає. Надбавка до пенсії, здається, якісь копійки. Я навіть не знаю, скільки. Це навіть соромно про це говорити, про це все. Жодних преференцій немає. Комунальні я плачу за повною ціною, за все плачу, все купую, нічого дарма мені не дається", - додала знаменитість.

Нагадаємо, раніше Світлана Білоножко зізналась, скільки заробляє на місяць. Також виконавиця ділилась, що саме їй приносить дохід.

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