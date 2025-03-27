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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Світлана Білоножко показала онуку-красуню і ніжно привітала її з 17-річчям

Також виконавиця поділилася архівними кадрами з покійним чоловіком.

Автор публікації
Валерія Сулима Валерія Сулима
Світлана Білоножко з онукою

Світлана Білоножко з онукою

Вдова народного артиста України Віталія Білоножко — співачка Світлана Білоножко — показала свою онуку.

Виявляється, сьогодні, 27 березня, у родині виконавиці важливе свято. В її онуки Світлани день народження. Дівчині виповнюється вже 17 років. Тож, Світлана Білоножко присвятила святковий допис родичці у своєму Facebook. Зокрема, артистка показала, який вигляд має її онука-красуня, та адресувала їй теплі слова з привітаннями та побажаннями.

Світлана Білоножко з онукою

Світлана Білоножко з онукою

“Сьогодні (27 березня — прим. ред.) нашій Світланці виповнюється 17 років! Наша крихітка вже виросла! Любимо безмежно, щасливої долі зичимо, нехай всі мрії здійснюються!” — адресувала артистка онучці.

Окрім того, Світлана Білоножко поділилася архівними фото. Вона показала свою онучку ще зовсім маленькою. Також співачка поділилася архівними знімками, де був і її покійний чоловік Віталій Білоножко. На кадрах він був зображений із юними онуками.

Світлана та Віталій Білоножки з онуками

Світлана та Віталій Білоножки з онуками

Нагадаємо, нещодавно в родині співачки Анастасії Приходько було свято. У молодшого сина виконавиці був день народження. Артистка опублікувала рідкісні фото 4-річного Луки, на яких показала, як він помітно підріс.

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