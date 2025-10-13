- Дата публікації
Світлана Білоножко розкрила, чому насправді Повалій зрадила Україну та обрала Росію: "Вони бояться"
Виконавиця висловилася про зрадників, які, попри війну, залишилися в РФ.
Народна артистка України Світлана Білоножко, яка раніше заговорила про нові стосунки, розкрила причину, чому насправді скандальна співачка Таїсія Повалій зрадила Україну та обрала Росію.
Зокрема, виконавиця висловилася про артистів-зрадників. Чимало уродженців України після початку повномасштабної війни не засудили вторгнення і навіть залишилися жити в РФ. Це й Ані Лорак, і Регіна Тодоренко, і Таїсія Повалій та інші. Світлана Білоножко в інтерв'ю Наталії Влащенко говорить, що вони виявилися “слабкими горішками”. Артистка припускає, що ці скандальні співаки боялися втрати статки та славу, а також настільки злилися з Росією, що просто заплющують очі на правду.
“Росія їх просто з'їла, проковтнула. А чому? Бо вони слабкі горішки! З одного боку, вони бояться втрати все, з іншого – вони вже прилипли серцем і душею та навіть не бачать правди”, — каже співачка.
До речі, Світлана Білоножко свого часу разом із чоловіком допомагала Таїсії Повалій у розвитку кар'єри. Виконавиця припускає, що та поїхала до Росії, адже обрала гроші і загубила свою совість. Однак Білоножко переконана, що ані в Україні, ані згодом в РФ артистам-зрадникам місце не знайдеться.
“Вони, мабуть, відчули смак інших грошей, а потім вони загубили ще й совість або її просто не було. Вона думає, що весь час буде у славі в Росії? Нічого подібного! Її вони теж згребуть і приберуть. Усе колись закінчується! Вона ані нам не потрібна, ані там. Я не впевнена, що буде те, чого вони хочуть”, — підсумувала артистка.
Зазначимо, Таїсія Повалій ще до повномасштабної війни дала зрозуміти, що підтримує загарбницьку політику Росії. Після 24 лютого 2022 року думка виконавиці не змінилася. Вона не лише залишилася в РФ, а й стала відкрито підтримувати пропаганду. В жовтні 2022-го Повалій потрапила до санкційного списку України, а того ж місяця 2024-го у зрадниці конфіскували майно на користь держави.
