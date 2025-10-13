Світлана Білоножко розкрила, чому насправді Повалій зрадила Україну та обрала Росію: "Вони бояться"

Світлана Білоножко та Таїсія Повалій

Народна артистка України Світлана Білоножко, яка раніше заговорила про нові стосунки, розкрила причину, чому насправді скандальна співачка Таїсія Повалій зрадила Україну та обрала Росію.

Зокрема, виконавиця висловилася про артистів-зрадників. Чимало уродженців України після початку повномасштабної війни не засудили вторгнення і навіть залишилися жити в РФ. Це й Ані Лорак, і Регіна Тодоренко, і Таїсія Повалій та інші. Світлана Білоножко в інтерв'ю Наталії Влащенко говорить, що вони виявилися “слабкими горішками”. Артистка припускає, що ці скандальні співаки боялися втрати статки та славу, а також настільки злилися з Росією, що просто заплющують очі на правду.

“Росія їх просто з'їла, проковтнула. А чому? Бо вони слабкі горішки! З одного боку, вони бояться втрати все, з іншого – вони вже прилипли серцем і душею та навіть не бачать правди”, — каже співачка.

Таїсія Повалій

До речі, Світлана Білоножко свого часу разом із чоловіком допомагала Таїсії Повалій у розвитку кар'єри. Виконавиця припускає, що та поїхала до Росії, адже обрала гроші і загубила свою совість. Однак Білоножко переконана, що ані в Україні, ані згодом в РФ артистам-зрадникам місце не знайдеться.

“Вони, мабуть, відчули смак інших грошей, а потім вони загубили ще й совість або її просто не було. Вона думає, що весь час буде у славі в Росії? Нічого подібного! Її вони теж згребуть і приберуть. Усе колись закінчується! Вона ані нам не потрібна, ані там. Я не впевнена, що буде те, чого вони хочуть”, — підсумувала артистка.

Зазначимо, Таїсія Повалій ще до повномасштабної війни дала зрозуміти, що підтримує загарбницьку політику Росії. Після 24 лютого 2022 року думка виконавиці не змінилася. Вона не лише залишилася в РФ, а й стала відкрито підтримувати пропаганду. В жовтні 2022-го Повалій потрапила до санкційного списку України, а того ж місяця 2024-го у зрадниці конфіскували майно на користь держави.

