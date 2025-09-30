Світлана Білоножко розкрила, як породичалася з Лободою і своє ставлення до неї під час війни

Світлана Білоножко, Світлана Лобода

Вдова народного артиста України Віталія Білоножко — співачка Світлана Білоножко — несподівано заговорила за родинні зв'язки з артисткою Світланою Лободою.

Як виявилося, Лобода є хрещеною мамою для онучки виконавиці. Тож Світлана розповіла про особисте ставлення до неї. Вона підкреслила, що підтримує доволі теплі стосунки з артисткою, оскільки цінує її "унікальні" риси. Крім того, виправдала російськомовний репертуар зірки, який Лобода виконує за кордоном. За словами Білоножко, таке трапляється рідко і здебільшого як виняток.

"Ми дуже любимо Світлану Лободу. Вона хрещена моєї онучки і разом з моєю невісткою вчилася в одному класі. Вона потрясаюча та унікальна як людина, такої доброї душі. Не знаю, хто ще такий може бути, як Світлана. Але коли співає рідною мовою, каже, що це іде на ура. У неї більшість репертуару такого. А якась російська іноді проскочить, бо просто просять і платять за це гонорар. Але це не догма. А скільки вона допомагала, а люди чогось… Хоча я на це не зважаю. Мої діти кажуть мені, що це спеціальні ботоферми пишуть якісь негідні речі. Хай собою займуться", — висловилася Світлана в інтерв'ю "Суспільне Культура".

Водночас Білоножко зауважила, що насправді ставиться негативно до того, аби під час геноциду українців співати російською українським зіркам. Ба більше, вона заявила, що у деяких артистів прямо цікавилася їхньою позицією та чому вони під час війни досі виконують свої російськомовні треки. На що ті відповідали, що, мовляв, справа у гонорарах і потребах аудиторії.

"Звичайно негативно, але вони їдуть за кордон, а там нашої мови взагалі не знають. А російську всі знають. А якщо ти приїхав і тобі замовляють… От вони і виконують. Я не виправдовую, а просто пояснюю. Бо спілкувалася й запитувала: "Навіщо ти так?" — розповіла вдова.

