Світлана Білоножко зізналась, скільки заробляє на місяць та що їй приносить дохід

Також артистка розповіла й про витрати та чи допомагають їй фінансово діти.

Заслужена артистка України Світлана Білоножко розсекретила, скільки на місяць заробляє та що саме їй приносить дохід.

Знаменитість говорить, що свій заробіток обдумувала заздалегідь. Зокрема, в артистки є пасивний дохід: вона має об'єкти нерухомості, які здає в оренду. Окрім того, Світлану Білоножко запрошують на корпоративи. Зазвичай, на місяць знаменитості вдається заробити близько двох тисяч доларів.

Світлана Білоножко / Фото: скриншот з відео

"Є декотрі корпоративи, мене запрошують. У мене є своя програма, я працюю. Пасивний дохід у мене є – це нерухомість, я здаю. Звичайно, я думала про це завчасно, тому що це дуже важливо, якась подушка має бути. Зараз мій заробіток на місяць - це не більше 2 тисяч доларів, раніше було більше, а зараз менше", - розповіла артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Наразі Світлана Білоножко самостійно дає раду своїм фінансовим обов'язкам. Діти артистки в цьому плані не допомагають. Утім, якщо буде така потреба, то вони не залишать маму. До речі, розповіла Світлана Білоножко й про витрати. Як зізналась артистка, щомісяця вона витрачає чимало коштів, особливо на себе.

Світлана Білоножко / Фото: скриншот з відео

"За комуналку я сама розплачуюсь. Я сама сплачую все, мені це не накладно. Якщо в мене буде така потреба, мені діти будуть допомагати, але поки що в мене немає такої потреби. Я багато витрачаю на себе", - додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Білоножко розповідала про бізнес 22-річного онука. Також артистка пригадала, як його одружувала.

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