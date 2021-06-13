Світлана Лобода із пишною зачіскою та макіяжем приголомшила відео виснажливого тренування

Артистка показала, як підтримує струнку фігуру.

Співачка Світлана Лобода, яка живе та працює в Росії, отримує тисячі компліментів щодо своєї фігури.

Тож артистка вирішила показати, якими зусиллями їй доводиться тримати себе у формі. На сторінці в Instagram виконавиця опублікувала відео виснажливого тренування. У ролику зірка з макіяжем та укладанням, одягнена у топ та лосини, робить вправи на прес під пильним наглядом тренерки.

Заняття даються співачці не так вже і легко.

"Немає у мене вихідних... І не буде. Ми завжди в строю", - написала Лобода.

Також під час тренування співачка поцікавилася, чи хочуть ще її фани бути артистами, додавши, що робитиме антирекламу цієї професії.

У коментарях фоловери похвалили кумирку за старання.

Світлано, ви богиня, це найкрутіше відео з усіх! Мотивація

Робили ви, а захекалася я

Я втомилася, поки дивилася це

Так тримати!

Зауважимо, 2017 року артистка поїхала до Росії, де наразі живе та працює. До переїзду виконавиця дала інтерв'ю російському Першому каналу, у якому поскаржилася на погрози українських радикалів і журналістів.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна зі скандалом припинила з нею співпрацю. Цілком можливо, що вся справа у скандалі між Крапівіною та російським співаком Філіпом Кіркоровим. Невдовзі вона назвала Філіпа "голим королем".

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