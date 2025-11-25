ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2043
Час на прочитання
2 хв

Світлана Лобода на концерті в Осло обурила ставленням до прапора України

Виконавиця потрапила в новий скандал.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Світлана Лобода

Світлана Лобода / © instagram.com/lobodaofficial

Співачка Світлана Лобода обурила ставленням до прапора України.

Сталося це на концерті виконавиці в Осло, Норвегія. Користувачка Threads із ніком vi_valeri_k стверджує, що була на події. Вона поділилась, що концерт був справді чудовим, Світлана Лобода заряджала неймовірною енергетикою, взаємодіяла з публікою та промовляла гарні слова зі сцени. Проте без неприємних інцидентів не минулось.

Користувачка Threads говорить, що наприкінці шоу виконавиці з зали передали прапор України. Публіка очікувала, аби Світлана Лобода розгорнула його на сцені. Проте артистка не стала цього робити. Співачка потримала його згорнутим у руках, після чого передала танцівниці, аби та віднесла його за лаштунки.

"Вчергове Світлана Лобода поставила пляму на репутації. На концерті в Осло була нереальна енергетика, Лобода класно взаємодіяла з глядачами, казала гарні слова. Але під кінець концерту їй дали український прапор, і на цьому моменті завмерли, мабуть, усі в очікуванні, що вона його розгорне та щось скаже, але ні, скомканим потримала в руках і швидко передала танцівниці, щоб та віднесла його… В українців невизначена позиція щодо співачки, і Світлана вчергове облажалась", - обурилась користувачка Threads.

Світлана Лобода потрапила в скандал

Світлана Лобода потрапила в скандал

На захист Світлани Лободи став її кум – ведучий Анатолій Анатоліч. Шоумен у коментарях опублікував фото, де артистка тримає над собою розгорнутий прапор України. Щоправда, світлина була зроблена 2023 року, коли співачка представляла українськомовний альбом.

Анатолій Анатоліч заступився за Світлану Лободу

Анатолій Анатоліч заступився за Світлану Лободу

Нагадаєм, нещодавно поширились плітки, що Світлана Лобода нібито збирається дати концерт в Україні. Анатолій Анатоліч відреагував на ці чутки і прокоментував, чи дійсно це так.

Дата публікації
Кількість переглядів
2043
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie