Світлана Лобода обурила виступом на весіллі російського футболіста, який пишається своїм паспортом РФ
Артистка намагалась приховати це, однак гості свята злили відео.
Співачка Світлана Лобода обурила своїм виступом на весіллі російського футболіста.
Йдеться про Микиту Хайкіна. Так, днями від відгуляв весілля у Франції. І, виявлялось, що Світлана Лобода розважала гостей своїм виступом. Про це повідомив блогер Богдан Беспалов. За його інформацією, співачка намагалась тримати в таємниці свій виступ на весіллі Хайкіна, але гості свята злили відео. На кадрах видно, як Світлана Лобода виступає на сцені та співає свою російськомовну пісню "40 градусов".
Цей вчинок артистки є неабияк обурливим. Річ у тім, що хоч Хайкін і грає за норвезьку команду, але в його Instagram вказано, що він також є воротарем збірної Росії.
Ба більше, раніше спортсмен відкрито заявляв, що пишається своїм російським паспортом і вважає саме РФ своєю батьківщиною. До слова, він народився в Ізраїлі, тож має ізраїльське громадянство, британське, а також отримує норвезьке.
Зазначимо, Світлана Лобода після початку війни на сході України та анексії Криму продовжувала будувати кар'єру в Росії, через що стикалась з критикою та бойкотом концертів. Після початку повномасштабного вторгнення виконавиця засудила дії РФ, хоча й спочатку не називала, хто є агресором. Також артистка розірвала всі зв'язки з Росією. Від російськомовних пісень Лобода не квапиться відмовлятися, а спокійно їх виконує за кордоном. Нещодавно ж співачка вскочила в мовний скандал. Виконавиця обурила запитанням до дітей-переселенців.