Світлана Лобода осоромилася дивним запитанням про українську мову до дітей-переселенців

Співачка Світлана Лобода осоромилася дивним запитанням до дітей-переселенців.

Виконавиця відіграла концерт у Батумі, Грузія. В артистки був час, аби поспілкуватися з прихильниками. Зокрема, вона зустрілася з дітлахами. Відповідне відео з'явилося на фан-сторінці артистки в Tik Tok.

Діти спілкувалися зі Світланою Лободою російською мовою. Виконавиця спробувала їм за це дорікнути, запитавши: "Чому ви не говорите українською мовою? Це ж класно говорити нашою мовою".

І звісно, чудово, коли українці відмовляються від російської та переходять на українську, але у випадку з Лободою користувачі звернули увагу на один нюанс. Співачка теж спочатку говорила російською, допоки не почула, що діти приїхали до Грузії з Ірпеня. Також Лободі нагадали, що вона взагалі-то співає ще й російською, від цих пісень не відмовляється і не перекладає їх українською.

Питає, чому не говорять українською мовою, хоча сама співає й говорить російською!

Сама запитала: "Вы здесь живете?".

Вона ж сама російською розмовляє!

Нагадаємо, нещодавно артистка Вєрка Сердючка потрапила в скандал через виконання російськомовних хітів на концерті в Києві. Виконавицю почали активно критикувати, а мовний омбудсмен Тарас Кремінь, який наразі вже не обіймає цю посаду, звертався до правоохоронних органів з проханням вжити заходів. Врешті, майданчик, де виступала Сердючка, оштрафували.