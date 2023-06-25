Світлана Лобода після скандалу в Харкові заспіває на одній сцені з Валерієм Меладзе

Співачка Світлана Лобода не встигла виправдатися за один скандал, як вже опинилися в іншому.

Після того, як артистка публічно принизила дівчину з плакатом "Харків без Лободи" під час фан-зустрічі у місті, у Мережі з'явилася інформація про неоднозначний виступ Лободи у Кишиневі.

Так, виконавиця виступить на одній сцені зі співаком Валерієм Меладзе, який досі не визначився зі своєю позицією щодо війни в Україні.

Афіші про виступ артистів на Summer Fest вже з'явилися на вулицях молдовської столиці. Поруч з Лободою та Меладзе на бордах також опинився Макс Барських.

Лобода готується до виступу з Меладзе / Фото: telegram.org/@muzvar_ua

Лобода готується до виступу з Меладзе / Фото: telegram.org/@muzvar_ua

Зазначимо, що Валерій Меладзе через півтора роки війни в Україні досі не може визначитися з тим, чий бік підтримати. На початку повномасштабного російського вторгнення співак записав відеозвернення, у якому засудив дії Кремля та кривавого диктора Путіна

"Ми маємо язик. Кажіть, як є! Путін напав на Україну! На всю Україну! Нам не потрібна Росія! Нас нема від кого рятувати, тільки від Росії!" - казав у відео Меладзе. Однак вже за декілька хвилин співак відреагував ролик та прибрав з нього усі слова про російського диктатора та його напад на території України.

Також під час новорічного корпоративу в ОАЕ відповів на "Слава Україні" на слова шанувальника "Героям слава!". Після такого у РФ почали масово скасовувати виступи артиста та навіть звинуватили у спонсоруванні ЗСУ, тож тепер Меладзе мовчить та уникає теми війни.

У Куршевелі співак навіть втік від українських журналістів, які запитували артиста про його позицію щодо війни РФ проти України.

Валерій Меладзе / Фото: скриншот з відео

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