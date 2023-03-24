Світлана Лобода показала дім батьків в Ірпені, куди прилетіла російська ракета

Співачка Світлана Лобода, яка народилася в Ірпені, поділилася, що на початку повномасштабного вторгнення просила рідних виїхати з окупованого міста.

Та родичі артистки заспокоювали її, що наразі у них все спокійно, допоки в будинок батьків зірки не прилетів російський снаряд. Подробицями Лобода поділилася в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

"Мій тато, який категорично не хотів нікуди їхати, мої родичі, які говорили: "Нічого страшного, танки ходять біля будинку, але нас поки не чіпають. Ми залишаємося вдома". Я їм пояснювала: "Це сьогодні не чіпляють, а завтра…". Кожен день говорила: "Давайте ми вас вивеземо". І лише тоді, коли прилетіло в будинок, вони сіли на машину вночі, подзвонили мені: "Куди їхати?", - розповіла Лобода.

Світлана поділилася, що тоді їй телефонувала сестра, яка живе неподалік від батьків і прощалася з життям.

"Моя сестра, яка неподалік тут живе, були підірвані мости, вона теж не знала, як виїхати. Я просила її залишатися на місці, я знала, що зараз її вивозити небезпечно. Я вже не була в Москві. Вона мені зателефонувала, плакала в трубку. Казала, що вона відчуває запах смерті і вона розуміє, що вони помруть", - поділилася подробицями співачка.

Будинок батьків Світлани Лободи в Ірпені

Також Світлана показала наслідки влучання російської ракети в будинок її батьків.

"Повибивало всі вікна, не було стіни однієї. Ми теж її поставили, поставили вікна. Не було даху, ми поставили новий дах. В цьому місці живе три сім'ї. Моя мама з татом, рідний брат мами з сім'єю і двоюрідна сестра мами. Коли прилетів снаряд, то тут був капець. Ми все відбудували, зробили так, щоб усе мало нормальний вигляд зараз", - розповіла Лобода.

Будинок батьків Світлани Лободи в Ірпені

Також артистка поділилася, що її батько наполіг на тому, аби одну стіну в будинку не чіпали – вона нагадує чоловікові про ті страшні злочини, які вчинили російські окупанти на нашій землі.

Будинок батьків Світлани Лободи в Ірпені

"У батька вся стіна на кухні в уламках, вона в дірках, телевізор висить на кухні, він теж у дірках. Я кажу: "Тату, а чому (не замінити - прим. ред.)?". Він каже: "Це мені спеціально. Я хочу пам'ятати, що зараз відбувається війна. Я хочу пам'ятати, що відбувається", - розповіла співачка.

Будинок батьків Світлани Лободи в Ірпені

Нагадаємо, днями Світлана Лобода показалася в Києві та розповіла, як провела ніч в укритті під час повітряної тривоги.

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