Світлана Лобода показала рідкісні кадри з підрослою донькою Тільдою

Артистка вдруге стала мамою 21 травня 2018 року.

Відома співачка Світлана Лобода не часто ділиться знімками, на яких зображена її молодша донечка Тільда.

Та цього разу артистка вирішила потішити своїх фанів. В сторіз на своїй сторінці в Instagram Світлана показала відео, на якому похизувалася вже доволі підрослою дівчинкою.

Світлана Лобода з донькою / instagram.com/lobodaofficial

На одному ролику щаслива матуся обіймала свою крихітку та ніжно цілувала. На іншому відео Тільда повернута до камери спиною. Дівчинка сидить перед телевізором та дивиться мультики.

Світлана Лобода з донькою / instagram.com/lobodaofficial

До слова, артистка поки приховує обличчя своєї донечки.

Зазначимо, знаменитість вдруге стала мамою 21 травня 2018 року. Подейкують, зірка народила Тільду від соліста гурту RAMMSTEIN Тілля Ліндеманна.

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