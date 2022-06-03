Світлана Лобода представила щемливу пісню українською про війну і чорно-білий кліп до неї

Світлана Лобода представила щемливу пісню українською про війну і чорно-білий кліп до неї

Співачка Світлана Лобода сьогодні, 3 червня, представила свою першу пісню від початку повномасштабної війни РФ проти України.

Сьогодні, 3 червня, у 100 день війни співачка Світлана Лобода випустила свою першу від початку повномасштабного вторгнення Росії до України пісню під назвою "Молитва".

"Я довго не могла зібрати себе. Перші дні я просто плакала. Вся моя сім'я, як і сотні інших сімей вибиралася з Ірпеня, що горів. Всі мої дії були спрямовані на їх порятунок та допомогу тим, кому вона була життєво необхідна. Всі історії, та свою особисту, я пережила кожну секунду від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А потім, мене знайшла "Молитва", - розповіла Лобода.

Разом з треком відбулася й прем'єра атмосферного, чорно-білого кліпу до нього. Знімання відеоряду для "Молитви" організували у Ризі, у Церкві Святого Петра. За словами Світлани, це не пісня, це – висловлювання:

"Це спроба проговорити для себе, що любов обов'язково переможе смерть, а "світло переможе темряву". Наша Україна, безперечно, вистоїть і знову розквітне. Наші люди обов'язково будуть щасливими на своїй землі. "Молитва" - це мій біль, покладений на ноти. Було складно знову почати співати. Дуже складно. Але музика, як тонка смужка світла, пробивається крізь найчорніші дні. Ми ще святкуватимемо життя на нашій прекрасній землі і пісні співатимемо не від болю, а від щастя!" – сказала Лобода.

Крім артистки у відео беруть участь 45 музикантів Ризького оркестру, над створенням пісні та кліпу працювала українська та латвійська команда, режисером виступив Інді Хайт. Автор ідеї відео та саунд продюсер треку - Лобода.

Локація, оркестр та багато організаційних моментів були надані Латвією абсолютно безкоштовно, як підтримка української творчої команди.

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