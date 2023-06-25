Світлана Лобода принизила дівчину за плакат "Харків без Лободи" і назвалася "відомою волонтеркою"

Співачка Світлана Лобода знову опинилися у центрі скандалу після того, як влаштувала у Харкові свою фан-зустріч.

Артистка зібрала натовп біля харківського зоопарку, однак не усі присутні були раді її приїзду. Так, на місці проведення зустрічі також з'явилися активісти з плакатами "Харків без Лободи".

Одна з протестувальниць стала просто біля імпровізованої сцени, де виступала співачка. Лобода одразу ж звернула увагу на дівчину та почала публічно порушувати її особисті кордони - чіпати за волосся, обіймати та навіть поцілувала в щоку. Під час цих дивних дій Лобода ще й почала допитуватися у активістки, хто заплатив їй за цей пікет.

"Моя хороша, ну хто тебе прислав? Хто тобі дав гроші? Ну хто? Ну от бачите, деякі люди завербовані, навіть звертатися немає сенсу", - почала розпитувати протестувальницю Лобода.

Своєю чергою дівчина намагалася не контактувати зі співачкою та мовчки продовжила тримати плакат аж до закінчення так званої фан-зустрічі.

Після скандалу у Харкові у Мережі почали активно засуджувати дії артистки та вимагати, аби вона вибачилася перед дівчиною за свої дії.

Увагу на те, що відбувалося між активісткою та Лободою також звернув громадський діяч Сергій Стерненко. Він висловив своє обурення цинічною поведінкою артистки, а також показав відео від військових, до яких вона приїжджала нещодавно. За словами Стерненко, поява Лободи у шпиталі викликала неоднозначні емоції у захисників. Артистка ще й представилася "відомою волонтеркою".

"До речі, мені тут скинули відео з Лободою. У один з реабілітаційних центрів її привели до військових, бо Лободі треба якось відбілювати репутацію. Представили як "дуже відому волонтерку". Військові шоковані і просили це поширити. Це центр медико-психологічної реабілітації для учасників АТО у Києві", - написав Стерненко.

Нагадаємо, що до початку повномасштбаної війни Світлана Лобода активно будувала свою кар'єру в Росії та навіть не думала повертатися. Ба більше, в одному зі своїх інтерв'ю 2017 року вона заявила, що в Україні її переслідували "нацисти" і "радикали". З початком повномасштабного вторгнення Лобода втікла з рф та почала демонструвати свою проукраїнську позицію. Попри благодійні виступи та пісні українською, більшість українців не вірить у щирість дій співачки.

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