Світлана Лобода приїхала до Києва та представила свою нову пісню

Світлана Лобода приїхала до Києва та представила свою нову пісню

Артистка побувала на трьох радіостанціях.

Співачка Світлана Лобода не так давно випустила нову пісню, яка отримала назву "Americano".

Лірична композиція присвячена осені – улюбленій порі року зірки. В новій пісні Світлана співає про розставання закоханих.

"Це найкраще, що відбувалось зі мною цієї осені", - говорить про композицію знаменитість.

Світлана Лобода на радіо "Наше радіо" / instagram.com/lobodaofficial

До слова, аби представити нову пісню, виконавиця приїхала до Києва. Так, вона побувала на трьох радіостанціях - NRJ Україна, "Наше радіо" та "Русское радио Украина". Про це зірка повідомила в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Світлана Лобода на "Русское радио Украина" / instagram.com/lobodaofficial

До речі на радіостанції NRJ Україна вона зустрілась з Микитою Кисельовим, який написав для неї пісню.

Світлана Лобода та Микита Кисельов / instagram.com/lobodaofficial

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