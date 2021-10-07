Світлана Лобода приїхала до Києва та представила свою нову пісню

Артистка побувала на трьох радіостанціях.
Співачка Світлана Лобода не так давно випустила нову пісню, яка отримала назву "Americano".
Лірична композиція присвячена осені – улюбленій порі року зірки. В новій пісні Світлана співає про розставання закоханих.
"Це найкраще, що відбувалось зі мною цієї осені", - говорить про композицію знаменитість.
До слова, аби представити нову пісню, виконавиця приїхала до Києва. Так, вона побувала на трьох радіостанціях - NRJ Україна, "Наше радіо" та "Русское радио Украина". Про це зірка повідомила в сторіз на своїй сторінці в Instagram.
До речі на радіостанції NRJ Україна вона зустрілась з Микитою Кисельовим, який написав для неї пісню.
Читайте також: