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Світлана Лобода приїхала до Києва та представила свою нову пісню

Світлана Лобода приїхала до Києва та представила свою нову пісню

Світлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Артистка побувала на трьох радіостанціях.

Співачка Світлана Лобода не так давно випустила нову пісню, яка отримала назву "Americano".

Лірична композиція присвячена осені – улюбленій порі року зірки. В новій пісні Світлана співає про розставання закоханих.

"Це найкраще, що відбувалось зі мною цієї осені", - говорить про композицію знаменитість.

Світлана Лобода на радіо
Світлана Лобода на радіо "Наше радіо" / instagram.com/lobodaofficial

До слова, аби представити нову пісню, виконавиця приїхала до Києва. Так, вона побувала на трьох радіостанціях - NRJ Україна, "Наше радіо" та "Русское радио Украина". Про це зірка повідомила в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Світлана Лобода на
Світлана Лобода на "Русское радио Украина" / instagram.com/lobodaofficial

До речі на радіостанції NRJ Україна вона зустрілась з Микитою Кисельовим, який написав для неї пісню.

Світлана Лобода та Микита Кисельов / © instagram.com/lobodaofficial
Світлана Лобода та Микита Кисельов / instagram.com/lobodaofficial

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