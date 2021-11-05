Світлана Лобода просльозилася, говорячи про Україну, та пояснила, чому поїхала з країни

Співачка пригадала зірваний концерт в Одесі.

Співачка Світлана Лобода прокоментувала те, чому поїхала з України та пригадала зірваний концерт в Одесі.

Так, артистка дала інтерв'ю Маші Єфросиніній, де розповіла, що ще 2017 року активно гастролювала Україною та іншими країнами. Втім, їй довелося припинити виступати на українських майданчиках через "конфлікт із однією дуже впливовою людиною в Одесі".

"Нам зривають концерт. Спершу ми не розуміли, що відбувається. Люди, які зібралися під клубом, почали кидати димові шашки, влаштовували бійки та не пускали людей, які заходили до клубу. У нас був конфлікт з однією людиною в Одесі. Стався інцидент, про який ми в той момент не знали, ми були всі налякані. Ситуація прояснилася буквально кілька років тому. Після того випадку ми з командою ухвалили рішення не давати сольні концерти в Україні", – пояснила вона.

Світлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Лобода додала, що їй було дуже складно ухвалювати таке рішення, зазначивши, що хвилювалася не за свою безпеку, а за своїх шанувальників, мовляв, щоб їх не покалічили активісти на концертах.

"Паралельно зі збільшенням моєї популярності, мене та мою родину починають з усіх боків переслідувати журналісти. Куди б я не приїжджала, на мене полювали 2-3 машини з журналістами, які мене фотографували. Було завдання, я думаю, зробити моє життя нестерпним, тому що надто яскраво моя зірка горіла в той момент. Кульмінацією стало те, коли над моїм будинком літали дрони, моя донька дуже сильно злякалася. Я звернулася до юриста, взяла додаткову службу охорони. Охоронник каже: "Вам потрібно поїхати кудись на деякий час", – пригадала вона.

Світлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Тому, перший за тривалий час концерт, який відбувся влітку цього року в Одесі, виконавиця символічно провела у тому ж клубі, де його зірвали. Лобода зі сльозами на очах заявила, що вирішила відновити виступи у рідній країні, бо "переживає та любить" її.

"Бо я люблю цю країну. Тому що я переживаю за неї. Тому що тут моя сім'я. Тому що так нечесно..." – додала Світлана.

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