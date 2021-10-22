Світлана Лобода у червоному бікіні похизувалася бюстом і спокусливими вигинами тіла

Артистка попозувала на яхті.

Співачка Світлана Лобода після святкування 39-річчя продовжує насолоджуватися відпусткою в Дубаї.

Так, у своєму Instagram артистка розмістила нові фото з відпочинку, де позує на яхті. На знімках зірка постала у червоному бікіні та білих мінішортиках.

Світлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Лобода похвалилася спокусливими вигинами тіла, бюстом та довгими ніжками.

Світлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Фани знаменитості оцінили фігуру кумирки у коментарях.

Ідеальна

Ну нереальна! Мадам, ви розкішна

Красуня

Зводиш з розуму

Зауважимо, що 2017 року Світлана Лобода поїхала до Росії. До переїзду виконавиця дала інтерв'ю російському Першому каналу, у якому поскаржилася на погрози українських радикалів і журналістів. Нещодавно артистка поділилася, що вже два роки не живе в Росії. А у серпні цього року артистка виступила в Одесі та заявила, що мріє, щоб українці нею пишалися.

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