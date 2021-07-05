Світлана Лобода у чорному боді еротично вигнулася та показала стегна

Артистка поділилася кадрами з нової фотосесії.

Співачка Світлана Лобода, яка вже місяць, як без продюсера, продовжує працювати у тому ж ритмі, що й раніше.

Приміром, нещодавно знаменитість взяла участь у новій звабливій фотосесії. Під час знімань артистка приміряла звабливе чорне боді на бретельках, яке підкреслила поясом з китицями. Образ доповнили босоніжки на підборах.

У такому вигляді виконавиця еротично вигнулася та продемонструвала стрункі ноги та гарні стегна. Образ Лободи не залишив байдужим її фанів.

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Нагадаємо, що декілька тижнів тому Світлана Лобода вперше прокоментувала розрив робочих стосунків із Крапівіною.

Як відомо, продюсерка та її підопічна розірвали робочі стосунки після того, як Нателла посварилася з Філіпом Кіркоровим.

Зауважимо, 2017 року артистка поїхала до Росії, де наразі живе та працює. До переїзду виконавиця дала інтерв'ю російському Першому каналу, у якому поскаржилася на погрози українських радикалів і журналістів.

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