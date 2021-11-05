Світлана Лобода у мінібікіні похизувалася пласким животом та довгими ніжками

Зірка відпочиває у Дубаї.
Співачка Світлана Лобода черговий раз поділилася гарячим контентом.
Так, виконавиця нещодавно полетіла в довгоочікувану відпустку. Для того, аби насолодитися відпочинком, вона обрала Дубаї. Знаменитість робить там безліч різних світлин та відео. Зокрема, потім вона ними ділиться у своєму Instagram.
Серед іншого, Світлана опублікувала відео, на якому постала у мінібікіні та сонцезахисних окулярах. Так, зірка пройшлася пляжем. Вона похизувалася пласким животиком, апетитними бюстом та довгими ногами.
До речі, цікаво, хто саме зняв це відео. У кінці ролику фокус камери переводиться саме на груди співачки.
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