Світлана Лобода у синьо-жовтому вбранні вперше заговорила про війну в Україні зі сцени

Світлана Лобода у синьо-жовтому вбранні вперше заговорила про війну в Україні зі сцени

Співачка Світлана Лобода поступово повертається до концертної діяльності.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Світлана Лобода не випускала жодних пісень і не виступала.

Втім, 3 червня відбулася прем'єра її щемливої композиції українською мовою під назвою "Молитва". Тоді ж у Мережі з'явилася інформація, що Лобода аж бігом дає концерти і виступає на корпоративах, яких не афішує.

Аби уникнути чуток, виконавиця у себе в Instagram розмістила фрагмент зі свого того самого нещодавнього корпоративу, який відбувався у Єревані. На ньому Лобода виступала у кольорі прапору України – жовтій блузі та синьому піджаку.

Зі сцени у той вечір Світлана звернулася до присутніх у залі і зазначила, що відновлює концертну діяльність, аби заробляти гроші і мати змогу допомагати у відбудові свого рідного міста – Ірпінь.

"Сьогодні відбулася важлива для мене прем'єра. "Молитва", яка кілька тижнів тому, надала мені сил рухатися далі. А вчора відбувся перший виступ, за дуже довгий час. Почати виступати було одним із досить складних моїх рішень. У моїй рідній Україні точиться війна. Я не давала жодних концертів уже три місяці. Сьогодні я приймаю рішення відновити концертну діяльність, робити те, що в мене найкраще виходить. Це дасть мені можливість і надалі продовжувати допомагати своїй країні, своєму рідному місту Ірпінь та кожному, хто звернувся до LOBODA Help Center", - прокоментувала артистка.

Зазначимо, раніше Світлана Лобода вперше показала свого особливого племінника та заговорила українською.

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