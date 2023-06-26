Світлана Лобода виправдалася за "наїзд" на дівчину у Харкові та виступ на одній сцені з Меладзе

Співачка Світлана Лобода після скандалу з 16-річною протестувальницею з плакатом "Харків без Лободи" та новин про виступ на одній сцені зі співаком Валерієм Меладзе вийшла на зв'язок.

Виконавиця в Instagram прокоментувала, що пишається дівчиною, яка на її імпровізованому концерті відкрито показала свою позицію. Однак Лобода заявила, що їхню з нею розмову, де вона у неї запитувала "скільки їй грошей заплатили", нібито намагалися зробити у публічному просторі маніпуляцією. Перепрошувати співачка у 16-річної дівчини не стала.

"Дівчинка, яка простояла увесь час з плакатом "Харків без Лободи", - я пишаюсь тобою. Ти маєш право на свою думку, і я поважаю це. Бо теж добре знаю, що таке йти проти течії. На жаль, мою розмову з тобою вкотре намагаються зробити маніпуляцією. Мені шкода, якщо хтось вбачає в цьому зневагу. Знаю, що не ти. І бажаю тобі ніколи не втрачати сили духу", - заявила співачка.

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"Суспільне" зв'язалося з протестувальницею. Нею виявилася 16-річна Дарина, яка не бажає, аби співачка, яка до початку повномасштабної війни жила в Росії та заробляла криваві рублі, виступала у Харкові. За словами дівчини, вона не вірить у щирість слів Лободи. Дарина говорить, що у поведінці виконавиці не було видно, що вона її поважає.

Світлана Лобода та 16-річна протестувальниця

"Не було видно, що вона мною пишається, з розмови про гроші й за фамільярністю. Цього не було видно. Я маю право на свою думку, це правда. Але я не бачила, щоб вона це поважала. Не дуже вірю. Я бачила її вчинки та чула її слова в той момент. Якось так собі віриться. Вчинки зворотне показують. З її манерою розмовляти та з її обіймами це було б таке собі", - прокоментувала Дарина.

До речі, після гучного скандалу у Харкові, Лобода потрапила ще в один. З'явилася інформація, що співачка зібралася виступати у Кишиневі на одній сцені зі співаком Валерієм Меладзе, який не визначився з позицію щодо війни, живе у Росії, розважає росіян та мовчить про російське вторгнення.

Лобода готується до виступу з Меладзе / Фото: telegram.org/@muzvar_ua

Лобода готується до виступу з Меладзе / Фото: telegram.org/@muzvar_ua

Коментар від співачки на цю тему не змусив на себе чекати. Менеджмент артистки заявив, що вона не виступає на одній сцені з російськими виконавцями. Тим часом плакати з її виступом вже висять у місті.

"Світлана Лобода не виступає на одній сцені з російськими артистами, наша позиція єдина та категорична", — прокоментували в пресслужбі виконавиці для "Музвар".

Скандал довкола Світлани Лободи – що відомо

Коли російські окупанти розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, співачка тривалий час мовчала. На п'ятий день війни Лобода у сльозах на відео розповідала, що "українці – маленькі люди, які не впливають на хід війни". Також співачка не назвала одразу, хто насправді є агресором та хто розпочав вторгнення.

До речі, у травні довкола Світлани Лободи розгорівся гучний скандал у Києві. Виконавиця запланувала дати концерт на підтримку ЛОР-відділення "Охматдиту", утім з дитячою лікарнею нічого не узгоджували. Лобода тим часом зіткнулася з хвилею хейта в концерт врешті скасували.

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