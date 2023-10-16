Світлана Лобода виступила з росіянами на одній сцені на корпоративі в Дубаї - росЗМП

Співачка Світлана Лобода виступила на приватному корпоративі в Дубаї з росіянами на одній сцені.

Принаймні так стверджує російська пропагандистка Олена Жигалова. За її інформацією, яку вона розмістила у своєму Telegram-каналі, Лобода в одному з місцевих готелів виступила на дні народженні жінки, на ім'я Христина. Виконавиця заспівала свої відомі російськомовні хіти.

Репертуар Світлани Лободи / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Ба більше, ведучим дійства був росіянин Олександр Бєлов, розважав гостей російський ілюзіоніст, а співак Араш заспівав "Восточные сказки".

Світлана Лобода вже прокоментувала заяви пропагандистів. У коментарі для "МУЗВАР", артистка підтвердила, що виступала на корпоративі в Дубаї. За її словами, замовницею була громадянка Казахстану. Також виконавиця підтвердила, що співала російською мовою. Лобода запевнила, що кожне замовлення ретельно перевіряється менеджментом, тож вона б не виступила для людей, які підтримують війну в Україні.

Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Кожне замовлення, що надходить до артиста, ретельно перевіряється менеджментом на відповідність його позиції, що була заявлена раніше. Замовницею концерту Світлани Лободи 15 жовтня, що відбувся у Дубаї, була громадянка Казахстану, прихильниця Світлани. Склад кожної програми формується на основі улюблених пісень замовника. Артист виконує свої треки в оригіналі, незалежно від публічного чи приватного характеру заходу, ця позиція також залишається незмінною", - прокоментувала артистка.

Нагадаємо, Світлана Лобода на своїх концертах співає російською мовою та не планує перекладати пісні. Глядачі неодноразово дорікали їй за це.

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