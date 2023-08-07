Світлана Лобода з прапором України заспівала російською та обурила українців

Артистка також на своєму концерті російською розповідала про "непрості випробування українців", але навіть глядачі дорікнули їй за це.

Співачка Світлана Лобода на своєму виступі у Ніцці вийшла на сцену з прапором України та обурила виконанням російськомовних хітів.

Так, артистка нещодавно за кордоном відіграла концерт. В Instagram-stories виконавиця опублікувала відео, на яких показала, як минув виступ. Зокрема, користувачів Мережі обурило, що Лобода виконувала російськомовні хіти, тоді як українські артисти відмовляються від них або перекладають українською.

Ба більше, співачка під час виконання треку "40 градусов" взяла у глядачів прапор України, обмоталася ним та продовжила співати російською.

Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Окрім того, Лобода вийшла на сцену у синьо-жовтій накидці. Російською артистка почала розповідати про "непрості випробування українців": "Багато видалось випробувань. Я знаю, що ці випробування, звісно ж, вони непрості. Але кожна сильна людина, має вірити в себе".

Однак це навіть обурило глядачів концерту. На відео чутно, як із залу присутні кричали Лободі чому вона не співає та не говорить українською.

Світлана Лобода з прапором України обурила виконанням російських хітів

Зазначимо, Світлана Лобода до початку повномасштабної війни активно будувала свою кар'єру в Росії та заробляла там кроваві рублі. Лише через тиждень після російського вторгнення співачка заговорила про це. Щоправда, Лобода не називала, хто агресор, а українців вважала "маленькими людьми, які ні на що не впливають". Згодом виконавиця все ж таки почала публічно засуджувати Росію та говорити, що саме вона напала на Україну. З РФ Лобода виїхала та розірвала всі зв'язки з країною-агресоркою.

Читайте також: