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Світлана Тарабарова довела до сліз відео, як її однорічна донька вимовляє перше слово

Світлана Тарабарова довела до сліз відео, як її однорічна донька вимовляє перше слово

Світлана Тарабарова довела до сліз відео, як її однорічна донька вимовляє перше слово

Світлана Тарабарова з дітьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Артистка поділилася емоціями з фанами.

Українська співачка Світлана Тарабарова показала важливе досягнення донечки.

Так, однорічна Поліна вже почала розмовляти. І першим її словом стало "мама". Зворушливу мить співачка записала на відео та поділилася цим у фотоблогу. На кадрах дівчинка з кумедним хвостиком сидить з мамою за піаніно й декілька разів поспіль вимовляє слово "мама".

Щаслива виконавиця не могла стримати емоцій щастя й заобіймала крихітну донечку. А Поліна у цей момент натисла клавішу на музичному інструменті.

"Цей момент я запамʼятаю на все життя", - зворушила Тарабарова.

Донька Світлани Тарабарової вимовила перше слово

Донька Світлани Тарабарової вимовила перше слово

У коментарях шанувальники артистки розділили із зірковою родиною радісний момент і не приховували подиву, як маленька Поліна вже так підросла.

  • Найкраще слово в світі
  • Як ніжно і чуттєво
  • Як Полінка вже виросла! Скоро музикою займеться, бо потяг до клавіш наяву
  • Як вона вже виросла. Я шокована!

Нагадаємо, Світлана Тарабарова з чоловіком, директором Олексієм Бондарем виховує трьох дітей. Крім наймолодшої Поліни, у пари за час шлюбу народився син Іван і ще одна донечка Марія. А нещодавно багатодітна мама показувала милі кадри, як одразу з усіма дітьми грається на засніженому подвір'ї.

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