Світлана Тарабарова довела до сліз відео, як її однорічна донька вимовляє перше слово

Артистка поділилася емоціями з фанами.
Українська співачка Світлана Тарабарова показала важливе досягнення донечки.
Так, однорічна Поліна вже почала розмовляти. І першим її словом стало "мама". Зворушливу мить співачка записала на відео та поділилася цим у фотоблогу. На кадрах дівчинка з кумедним хвостиком сидить з мамою за піаніно й декілька разів поспіль вимовляє слово "мама".
Щаслива виконавиця не могла стримати емоцій щастя й заобіймала крихітну донечку. А Поліна у цей момент натисла клавішу на музичному інструменті.
"Цей момент я запамʼятаю на все життя", - зворушила Тарабарова.
У коментарях шанувальники артистки розділили із зірковою родиною радісний момент і не приховували подиву, як маленька Поліна вже так підросла.
- Найкраще слово в світі
- Як ніжно і чуттєво
- Як Полінка вже виросла! Скоро музикою займеться, бо потяг до клавіш наяву
- Як вона вже виросла. Я шокована!
Нагадаємо, Світлана Тарабарова з чоловіком, директором Олексієм Бондарем виховує трьох дітей. Крім наймолодшої Поліни, у пари за час шлюбу народився син Іван і ще одна донечка Марія. А нещодавно багатодітна мама показувала милі кадри, як одразу з усіма дітьми грається на засніженому подвір'ї.
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