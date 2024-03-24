Світлана Тарабарова на атмосферних фото показала одразу трьох помітно підрослих дітей

Українська співачка Світлана Тарабарова потішила прихильників сімейним контентом.

Знаменитість влаштувала з дітьми імпровізований весняний фотосет, результатом якого вона поділилася у своєму Instagram. Зокрема, артистка показала, як у сонячний день прогулювалася з сином та доньками.

Світлана Тарабарова з дітьми / Фото: instagram.com/tarabarova

На атмосферних кадрах вони всі зібралися на дитячому майданчику. Полінка, якій вже через місяць виповниться рочок, сиділа на гойдалці, тим часом 5-річний Іван та 3-річна Марійка її гойдали. Усміхнена Світлана Тарабарова позувала поруч із помітно підрослими дітьми.

"Просто ми", - підписала кадр артистка та додала смайлик, що руками показує сердечко.

Світлана Тарабарова з дітьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Підписники Світлани Тарабарової написали їй із дітьми чимало приємних компліментів. Фани зазначили, що родинні знімки співачки неабияк милі та викликають усмішку на обличчі.

Чудові дітки, ростіть здорові, щасливі та під мирним небом!

Ви такі класні. Щастя, здоров'я та любові вам!

Справжня мафія по-українськи!

Нагадаємо, нещодавно ведучий Юрій Горбунов показав рідкісне фото з помітно підрослими синами. Шоумен показав, як минає їхній "хлоп'ячий вечір", коли вдома немає Катерини Осадчої.

Читайте також: