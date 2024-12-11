Світлана Тарабарова на атмосферному відео показала, як з трьома дітьми прикрашала новорічну ялинку

Українська співачка Світлана Тарабарова вже поставила в себе вдома новорічну ялинку.

Прикрашати святкове деревце виконавиці допомагали одразу троє дітей – 6-річний Ваня, 4-річна Марійка та однорічна Полінка. Сімейство вбрало ялинку в яскраві гірлянди та доволі стримані іграшки в українському стилі. Там були й лялька-мотанка, і зірки, і вертепи. Біля ялинки красувалися іграшкові олені та залізнична дорога з потягом, що додавало атмосфери казковості.

Світлана Тарабарова разом із сином та доньками одягнула family look. Для події сімейство обрало піжами червоного кольору, який асоціюється з Новим роком. Коли Тарабарова з дітьми прикрашала ялинку, на тлі грала її нова святкова пісня "Різдво".

Світлана Тарабарова показала, як одразу з трьома дітьми прикрашала новорічну ялинку

"Ідеальна пісня для твоїх різдвяних та новорічних відео", - підписала відео виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська показувала, як з 4-річною донькою вдома ставила ялинку. Артистка демонструвала, як маленька Софія зраділа цьому.

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