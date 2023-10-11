Світлана Тарабарова на честь сьомої річниці поділилася рідкісними кадрами зі свого весілля

Українська співачка Світлана Тарабарова повідомила про важливе свято в її родині.

Виконавиця разом зі своїм чоловіком, директором Олексієм Бондарем, святкує сьому різницю шлюбу. З нагоди важливої дати артистка присвятила коханому допис в Instagram.

Знаменитість опублікувала відео, де показала рідкісні фото зі свого весілля. Світлана Тарабарова поділилася, як вони реєстрували шлюб, як говорили одне одному так, як виконували перший весільний танок та як розрізали святковий торт.

"Сім років, як наше кохання стало ще сильнішим. Дякую за кожен день", - звернулася до коханого артистка.

Світлана Тарабарова у сьому річницю шлюбу показала кадри зі свого весілля

Також співачка поділилася й іншими важливими моментами з їхнього з чоловіком подружнього життя. Артистка показала архівні кадри, на яких вона вагітна, а також де вона зображена вже з трьома дітьми.

Зазначимо, Світлана Тарабарова та Олексій Бондар одружилися 11 жовтня 2016 року. Разом пара виховує трьох дітей – 5-річного Івана, 3-річну Марію та майже піврічну Поліну.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Григорій Решетнік святкував річницю шлюбу з дружиною Христиною. Пара вже 13 років, як офіційно одружена. З нагоди свята шоумен показав рідкісні фото з їхнього весілля.

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