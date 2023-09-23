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Світлана Тарабарова ніжно привітала донечку з днем народження та влаштувала для неї сюрприз

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Світлана Тарабарова ніжно привітала донечку з днем народження та влаштувала для неї сюрприз

Світлана Тарабарова з донькою Марією / Фото: instagram.com/tarabarova

Дівчинці виповнилося три роки.

У родині співачки Світлани Тарабарової свято - день народження святкує її старша донька Марія. 

Сьогодні, 23 вересня дівчинці виповнилося три роки. Зіркова матуся написала зворушливе звернення до доньки в її день народження на своїй сторінці в Instagram.

"Наша мрія - Марія! Сьогодні тобі три роки! Три роки, як я заціловую твої солодкі щічки і дивуюсь, як така маленька дівчинка може бути такою розумною, веселою та доброю водночас! Мрій і ніколи не зупиняйся! Ми поруч, наше сонечко", - написала Світлана.

Також співачка поділилася милим відео, на якому щаслива Марія танцює з кулькою у вигляді цифри три у розкішній червоній сукні з величезним бантом. Як розповіла Світлана, за декілька днів до дня народження донька дуже захотіла саме таке вбрання, тож зіркова мама зробила для неї сюрприз і здійснила мрію донечки.

Світлана Тарабарова привітала старшу доньку з 3-річчям

Світлана Тарабарова привітала старшу доньку з 3-річчям

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Дата публікації
Перегляди
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