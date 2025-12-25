Світлана Тарабарова / © Instagram Світлани Тарабарової

Українська співачка Світлана Тарабарова показала, який вигляд має зсередини її розкішний будинок мрії.

Виконавиця провела екскурсію своєю оселею. Артистка на проєкті "По хатах" говорить, що оскільки виросла в квартирі, то завжди мріяла побудувати власний будинок. І от бажання знаменитості здійснилось. Світлана Тарабарова разом із чоловіком придбала дім, площа якого становить 160 квадратних метрів. Подружжя до цього жило в двоповерховому орендованому будинку. Проте такий досвід їм не сподобався, тож вони придбали одноповерховий.

Кухня Світлани Тарабарової / © скриншот з відео

"У нас один поверх. До цього будинку ми жили в орендованому з двома поверхами. У нас тоді була одна дитина, і ми дуже хвилювались через сходи. Ми вирішили, що хочемо один поверх, аби було більше житлової площі. Але наші діти тепер мріють про другий поверх, а Іван мріє про своє власне горище. Тут 160 квадратних метрів", - ділиться артистка.

З прибиранням співачці допомагає помічниця, щоправда, яка жаліється, що їй доволі тяжко. Хоча Світлана Тарабарова запевняє, що вони з родиною намагаються підтримувати чистоту. Проте з трьома дітьми це робити доволі тяжко.

Дитяча кімната у будинку Світлани Тарабарової / © скриншот з відео

"Є одна помічниця по дому. Вона завжди жаліється, що з нами складно впоратися. Хоча ми прибираємо щодня, але самі розумієте: троє дітей, щодня працює пилосос, я прошу дітей вчитися прибирати зі столу", - говорить виконавиця.

Найбільша кімната в будинку – це дитяча. Площа її становить 30 квадратних метрів. Артистка говорить, що для неї з чоловіком діти в пріоритеті. Також чималою в будинку є кухня, щоправда, вона об'єднана з вітальнею.

Спальня Світлани Тарабарової / © скриншот з відео

Окрім того, з початком повномасштабної війни Світлана Тарабарова та її чоловік побудували сховище. Подружжя посеред будинку переобладнало комору, де тепер є спальні місця.

Сховище в будинку Світлани Тарабарової / © скриншот з відео

