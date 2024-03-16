Світлана Тарабарова показала рідкісне фото з татом й ніжно привітала його зі святом

Українська співачка Світлана Тарабарова потішила шанувальників фото з сімейного архіву.

У своєму фотоблогу артистка розповіла про свято у родині. Так, сьогодні, 16 березня, батько Світлани святкує свій день народження. Йому виповнилося 70 років. З нагоди ювілею зірка оприлюднила рідкісні світлини з рідною людиною та пригадала безцінні спільні моменти з ним і тепло привітала.

"У нас сьогодні свято в родині: моєму татові 70 років. Я дякую Всесвіту за батька, за постійну мотивацію, любов до людей і щасливе дитинство. Повірте, як ми збирали ягоди, ходили на рибалку та грали в доміно – це безцінно. Хочу, щоб ти був здоровим і щасливим, знайшов в собі сили радіти навіть зараз", – замилувала Світлана.

Батько Світлани Тарабарової / Фото: instagram.com/tarabarova

Зірка також опублікувала фото, на якому зображено три покоління. Зокрема, вона, її молодша донька Поліна та тато.

Батько Світлани Тарабарової / Фото: instagram.com/tarabarova

"Щаслива, що батьки поруч бачать, як ростуть наші діти. Я – молодша донька батька, а тут на фото тато тримає мою вже молодшу донечку", – зворушила співачка.

Окрім того, Тарабарова віднайшла в родинному альбомі архівну світлину своїх батьків, де вони ще зовсім молоді.

Батьки Світлани Тарабарової / Фото: instagram.com/tarabarova

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показала свою маму та який сюрприз вона для неї підготувала з нагоди свята.

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