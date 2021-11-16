Світлана Тарабарова показала себе 16-річною та з білявим волоссям

Артистка поділилась архівними знімками.

Українська співачка Світлана Тарабарова поділилась доволі рідкісними світлинами.

Так, зірка вирішила показати, який вигляд вона мала раніше. У своєму Instagram Тарабарова опублікувала фото, на яких постала 16-річною. До слова, у знаменитості тоді був випускний зі школи. Вона позувала перед камерою у рожевій сукні. Цікаво те, що Світлана, яку всі звикли бачити з рудим кольором волосся, була у 16 років білявкою.

Світлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

"До речі, на фото мій випускний і мої подруги дитинства, з якими нам є що згадати, а от дітям розповісти мало що можемо. Ну і мій клас! Я, як завжди, із мікрофоном у руках. Це єдине, що не змінилося", - поділилася виконавиця.

Світлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

До речі, Світлана також опублікувала й нові світлини. Таким чином вона показала, наскільки змінилась за цей час. До слова, знаменитість запустила челендж #Солодкі16.

Світлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

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