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Світлана Тарабарова показала свою найменшу донечку й ніжно привітала її у перший день народження

Світлана Тарабарова показала свою найменшу донечку й ніжно привітала її у перший день народження

Світлана Тарабарова з доньками / Фото: instagram.com/tarabarova

Артистка поділилася архівними кадрами.

Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла про свято у родині.

Сьогодні, 19 квітня, її наймолодшій донечці Поліні виповнився один рік. З нагоди важливої дати зіркова мама присвятила їй допис у фотоблогу. Зокрема, Світлана показала, як швидко підросла Полінка та захопила кадрами від перших митей життя до перших найважливіших досягнень крихітки. Так, на зображеннях дівчинка в оточенні любові батьків, брата й сестри зростала, бавилася й робила перші кроки.

Чоловік Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova
Чоловік Світлани Тарабарової / Фото: instagram.com/tarabarova
Світлана Тарабарова з родиною / © instagram.com/tarabarova
Світлана Тарабарова з родиною / Фото: instagram.com/tarabarova
Світлана Тарабарова з родиною / © instagram.com/tarabarova
Світлана Тарабарова з родиною / Фото: instagram.com/tarabarova
Світлана Тарабарова з родиною / © instagram.com/tarabarova
Світлана Тарабарова з родиною / Фото: instagram.com/tarabarova
Світлана Тарабарова з родиною / © instagram.com/tarabarova
Світлана Тарабарова з родиною / Фото: instagram.com/tarabarova
Світлана Тарабарова з родиною / © instagram.com/tarabarova
Світлана Тарабарова з родиною / Фото: instagram.com/tarabarova

"З першим днем народження, крихітко Поліна. Твоя усмішка робить нас щасливими. Відчувай нашу любов – вона у кожній миті. Друзі, дякуємо за привітання", – замилувала Світлана.

Світлана Тарабарова з родиною / © instagram.com/tarabarova
Світлана Тарабарова з родиною / Фото: instagram.com/tarabarova

У коментарях під зворушливими кадрами зіркові колеги та шанувальники співачки привітали родину з таким особливим святом:

  • "Вітаємо! Поліночку, Марічку та Івана цілуйте та обіймайте і від нас! Суперродина! Донечці гарної долі" – Наталка Карпа
  • "Вітаю. Бажаю щасливої долі" – Валентина Хамайко
  • Вітаю маленьку зірочку. Нехай буде найщасливішою
  • Щирі вітання, нехай донечка буде щаслива, здорова та живе під мирним небом 

Нагадаємо, нещодавно дружина Олександра Скічка, бізнесвумен Єлизавета Юрушева поділилася рідкісним фото зі своєю мамою та публічно привітала її з днем народження.

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