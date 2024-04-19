Світлана Тарабарова показала свою найменшу донечку й ніжно привітала її у перший день народження

Артистка поділилася архівними кадрами.
Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла про свято у родині.
Сьогодні, 19 квітня, її наймолодшій донечці Поліні виповнився один рік. З нагоди важливої дати зіркова мама присвятила їй допис у фотоблогу. Зокрема, Світлана показала, як швидко підросла Полінка та захопила кадрами від перших митей життя до перших найважливіших досягнень крихітки. Так, на зображеннях дівчинка в оточенні любові батьків, брата й сестри зростала, бавилася й робила перші кроки.
"З першим днем народження, крихітко Поліна. Твоя усмішка робить нас щасливими. Відчувай нашу любов – вона у кожній миті. Друзі, дякуємо за привітання", – замилувала Світлана.
У коментарях під зворушливими кадрами зіркові колеги та шанувальники співачки привітали родину з таким особливим святом:
- "Вітаємо! Поліночку, Марічку та Івана цілуйте та обіймайте і від нас! Суперродина! Донечці гарної долі" – Наталка Карпа
- "Вітаю. Бажаю щасливої долі" – Валентина Хамайко
- Вітаю маленьку зірочку. Нехай буде найщасливішою
- Щирі вітання, нехай донечка буде щаслива, здорова та живе під мирним небом
Нагадаємо, нещодавно дружина Олександра Скічка, бізнесвумен Єлизавета Юрушева поділилася рідкісним фото зі своєю мамою та публічно привітала її з днем народження.
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