Світлана Тарабарова показала свою найменшу донечку й ніжно привітала її у перший день народження

Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла про свято у родині.

Сьогодні, 19 квітня, її наймолодшій донечці Поліні виповнився один рік. З нагоди важливої дати зіркова мама присвятила їй допис у фотоблогу. Зокрема, Світлана показала, як швидко підросла Полінка та захопила кадрами від перших митей життя до перших найважливіших досягнень крихітки. Так, на зображеннях дівчинка в оточенні любові батьків, брата й сестри зростала, бавилася й робила перші кроки.

Чоловік Світлани Тарабарової / Фото: instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова з родиною / Фото: instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова з родиною / Фото: instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова з родиною / Фото: instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова з родиною / Фото: instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова з родиною / Фото: instagram.com/tarabarova

"З першим днем народження, крихітко Поліна. Твоя усмішка робить нас щасливими. Відчувай нашу любов – вона у кожній миті. Друзі, дякуємо за привітання", – замилувала Світлана.

Світлана Тарабарова з родиною / Фото: instagram.com/tarabarova

У коментарях під зворушливими кадрами зіркові колеги та шанувальники співачки привітали родину з таким особливим святом:

"Вітаємо! Поліночку, Марічку та Івана цілуйте та обіймайте і від нас! Суперродина! Донечці гарної долі" – Наталка Карпа

"Вітаю. Бажаю щасливої долі" – Валентина Хамайко

Вітаю маленьку зірочку. Нехай буде найщасливішою

Щирі вітання, нехай донечка буде щаслива, здорова та живе під мирним небом

Нагадаємо, нещодавно дружина Олександра Скічка, бізнесвумен Єлизавета Юрушева поділилася рідкісним фото зі своєю мамою та публічно привітала її з днем народження.

Читайте також: