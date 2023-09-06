Світлана Тарабарова показала, як із дітьми під час ракетної атаки на Київ спала на підлозі у ванній

Українська співачка Світлана Тарабарова показала, як разом з дітьми ховалася від ворожих обстрілів.

Так, у ніч проти 6 вересня російські окупанти вкотре ракетами обстріляли Київ. Жителі столиці чули гучні звуки вибухів. У своєму Instagram Світлана Тарабарова поділилася, що вони не нехтують своєю безпекою, тож ховаються в безпечному місці. Співачка на підлозі ванної кімнати зробила імпровізовані ліжка для дітей. Там вона вклала спати 4-річного Івана та 2-річну Марійку.

Виконавиця зазначила, що під час ракетних атак дійсно неабияк страшно, утім вона вдячна ЗСУ та силам ППО, які збивають ворожі цілі.

"Поки слів немає і сил взагалі щось казати, послухаємо пісню і подякуємо ЗСУ, що ми ок наче", - поділилася артистка.

Діти Світлани Тарабарової / Фото: instagram.com/tarabarova

На ранок Світлана Тарабарова відвезла дітей до садочка. Виконавиця зазначила, що вона неабияк хвилюється залишати дітей. Утім, артистку заспокоює те, що в садочку є укриття.

"Відвезла дітей до садочка, і перелякана сиджу і думаю: добре, що у них там є укриття", - поділилася артистка.

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Нагадаємо, раніше британський актор Стівен Фрай розповів, як під час повітряної тривоги ховався від російських ракет у бомбосховищі.

Читайте також: