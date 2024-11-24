Світлана Тарабарова показала, як на засніженому подвір'ї розважається з трьома дітьми

Українська співачка Світлана Тарабарова показала, як розважається з трьома дітьми.

Зокрема, сімейство не пропускає нагоди погратися на засніженому подвір'ї. Тож, артистка тепло одягла дітей і вирушила з ними проводити час на вулиці. Наймолодшу однорічну Полінку виконавиця весла на санчатах. Тим часом 6-річний Ваня та 4-річна Марійка бігали довкола них та гралися зі снігом.

"Мама Світлана вдає, що вона весела. Після того, як вона одягла трьох дітей у зимовий одяг", - поділилася співачка.

Світлана Тарабарова з дітьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Звичайно, сімейство порозважалося та влаштувало танці біля сніговика. Щоправда, як зізналась Світлана Тарабарова, ліпили його не вони. Однак артистка говорить, що це й на краще, адже після гучних ночей через атаки російських дронів їй було зовсім не до цього.

"Дякую, добрі люди, які зліпили на нашому майданчику сніговика, а то мені б ще довелося це робити. А це після нашої "тихої ночі" була б точно моя остання нервова клітина", - пожартувала артистка.

Світлана Тарабарова з дітьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча тішила контентом із дітьми. Знаменитість на рідкісних фото показала одразу трьох синів.

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