Світлана Тарабарова показала, як російська армія обстріляла її школу в Херсоні

Рідне місто співачки Світлани Тарабарової, Херсон, після деокупації майже щодня страждає від російських обстрілів.

На жаль, ворожої атаки днями зазнала і школа, у якій виконавиця здобувала освіту. У сторіз в Instagram Світлана поділилася жахливими кадрами з наслідками удару.

Співачка зізнається, що їй нестерпно боляче бачити те, що окупанти роблять з такими дорогими її серцю місцями та всією Україною.

"Тим часом ці тварі продовжують нищити все, що ми любимо. Моя школа, моє дитинство, мій Херсон! Вибачте, не витримала. Молюся за життя і дякую кожному захиснику кожен день. Стіни відбудуємо, головне - життя. Свобода. Україна", - написала Тарабарова.

Фото: instagram.com/tarabarova

Нагадаємо, що лише декілька місяців тому Світалана забрала з Херсона своїх батьків, яким довелося пережити російську окупацію. Рідні співачки перебували у місті цілих 11 місяців.

Читайте також: