Світлана Тарабарова показала, як російські окупанти понівечили село, де вона живе з родиною

Українська співачка Світлана Тарабарова після повномасштабного вторгнення РФ на територію України повернулася до рідного села на Київщині.

У селі Дмитрівка біля Житомирської траси у Світлани Тарабарової будинок, де вона до війни мешкала з чоловіком та двома маленькими дітьми. Вперше після вторгнення РФ до України артистка з родиною повернулася додому і показала, як російські окупанти понівечили Дмитрівку.

Фото: instagram.com/tarabarova

Фото: instagram.com/tarabarova

Фото: instagram.com/tarabarova

У сторіс на своїй сторінці в Instagram Тарабарова опублікувала моторошні кадри, на яких зображені зруйновані будинки та розгромлені дитячі майданчики:

"Ми гуляємо містом і розглядаємо, на жаль, вже звичні для нас руїни. Навчилися жити тут і зараз. Цінувати кожен момент. Вже стадія прийняття, мабуть. Наприклад, Іван хоче посидіти у спаленому екскаваторі. Максимальний прокльон для виродків. Вірю у ЗСУ, вірю в Україну і справедливість", - написала Тарабарова.

Фото: instagram.com/tarabarova

Фото: instagram.com/tarabarova

Нагадаємо раніше Світлана Тарабарова випустила ліричну пісню з символічною назвою "Бо ти моя Азовсталь". Пісня народилася у Львові за 1017 км від охопленого вогнем Маріуполя, де її автор Макс Пташник вперше наспівав її під гітару на диктофон і надіслав Світлані, яка на той час готувалася виконати гімн перед матчем збірної України у Хорватії, ще за 1000 км від Львова.

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