Світлана Тарабарова поміркувала, що робитиме у разі вторгнення Росії в Україну

Зірка поділилася своїми переживаннями.

Українська співачка Світлана Тарабарова поміркувала про те, що робитиме у разі вторгнення Росії в Україну.

Артистка прокоментувала складну політичну ситуацію, зазначивши, що вже пройшла усі можливі стадії від гніву та паніки до спокійної впевненості. За її словами, є речі, які ми не можемо змінити, тому вона житиме. Втім, в стані масової паніки для Світлани це також дуже складне завдання.

"Діятиму за ситуацією: Як буде наступ - моя країна чинитиме опір. А доти я приберу всі свої страхи до "тривожної валізки" і обійму малих, зустрінусь із близькими, дам зараз свою любов та тепло тим, хто цього найбільше потребує. Завітаємо до військових - вони наша опора. А світла сторона музики створена для того, аби дарувати радість, тепло, щастя та надію. Можливо заїду із концертом і до твого міста, чекаєш? Що зараз відчуваєте ви?" – поділилася знаменитість у своєму Instagram.

Світлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

На цей допис відгукнулося чимало прихильників Тарабарової. У коментарях юзери зізналися, що також почуваються тривожно.

Тривожно, але треба намагатися не панікувати, ми нічого не змінимо, як має бути так буде... Якщо буде вже жахіття, тоді треба ще більше гуртуватися, триматися разом, допомагати хоч краплиною в тилу нашим воїнам

Я вірю, що нічого не станеться, просто треба молитися і вірити, що все буде гаразд

Спочатку відчувала страх. Панічно скуповувала все необхідне. Тепер в очікуванні чогось невідомого… Сумно…

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