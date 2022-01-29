Світлана Тарабарова поміркувала, що робитиме у разі вторгнення Росії в Україну

Зірка поділилася своїми переживаннями.
Українська співачка Світлана Тарабарова поміркувала про те, що робитиме у разі вторгнення Росії в Україну.
Артистка прокоментувала складну політичну ситуацію, зазначивши, що вже пройшла усі можливі стадії від гніву та паніки до спокійної впевненості. За її словами, є речі, які ми не можемо змінити, тому вона житиме. Втім, в стані масової паніки для Світлани це також дуже складне завдання.
"Діятиму за ситуацією: Як буде наступ - моя країна чинитиме опір. А доти я приберу всі свої страхи до "тривожної валізки" і обійму малих, зустрінусь із близькими, дам зараз свою любов та тепло тим, хто цього найбільше потребує. Завітаємо до військових - вони наша опора. А світла сторона музики створена для того, аби дарувати радість, тепло, щастя та надію. Можливо заїду із концертом і до твого міста, чекаєш? Що зараз відчуваєте ви?" – поділилася знаменитість у своєму Instagram.
На цей допис відгукнулося чимало прихильників Тарабарової. У коментарях юзери зізналися, що також почуваються тривожно.
- Тривожно, але треба намагатися не панікувати, ми нічого не змінимо, як має бути так буде... Якщо буде вже жахіття, тоді треба ще більше гуртуватися, триматися разом, допомагати хоч краплиною в тилу нашим воїнам
- Я вірю, що нічого не станеться, просто треба молитися і вірити, що все буде гаразд
- Спочатку відчувала страх. Панічно скуповувала все необхідне. Тепер в очікуванні чогось невідомого… Сумно…
- Актуально, як ніколи
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