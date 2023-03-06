Світлана Тарабарова поскаржилася на тяжку вагітність: "Останні декілька ночей взагалі не сплю"

Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла, як протікає її третя вагітність.

В Instagram-stories знаменитість поділилася, що виносити дитину їй дається нелегко. Зокрема, артистка зізналась, що останнім часом взагалі не може спати вночі.

"Не скажу, що під час війни ходити при надії легко. Ні! Все одно ти хвилюєшся, все одно фізично складно. От, наприклад, останні декілька ночей я взагалі не сплю. Не знаю, чому", - розповіла виконавиця.

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Тарабарова звернулася за допомогою до лікарів, аби дізнатися, що з нею відбувається, що вона вночі не може спати.

"А тепер у клініці з'ясували, чому я спати не можу і телефоную їм кожну ніч із запитаннями, що зі мною", - поділилася артистка.

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Лікарі провели огляд та з'ясували причину. Виявляється, майбутня дитина артистки активна саме вночі, а от вдень відпочиває.

"Ситуація така – вночі двіж, спати неможливо. А от вдень донька вирішила спати", - розповіла артистка.

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

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