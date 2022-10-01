Світлана Тарабарова пояснила, чому не говорить із дітьми про війну: "Коли виросте, все дізнається"

Молода мама Світлана Тарабарова виховує чотирирічного сина Івана та донечку Марію, якій днями виповнилося два роки.

Аби захистити вразливу психіку своїх дітей, співачка намагається не розповідати їм про жахи війни, яка зараз відбувається в Україні. Тарабарова вважає, що діти самі зможуть дізнатися усі деталі, коли стануть старші.

"Марійці лише виповнилося два роки, тож вона ще нічого не розуміє. Івану чотири роки, звісно, вже розуміє більше, але від жахів війни ми намагаємось його оберігати. Коли виросте, все дізнається", - поділилася Світлана з "24 каналом".

Фото: instagram.com/tarabarova

Зараз співачка намагається проводити якомога більше часу із малечею, але часом їй доводиться бути у відрядженнях із благодійними виступами. Як розповіла Тарабарова, з дітьми їй допомагає няня.

Раніше Світлана Тарабарова зі сльозами на очах розповіла, з якими фінансовими труднощами стикнулася її родина під час війни.

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